Οι ΗΠΑ και η Κίνα υπέγραψαν συμφωνία για την πώληση του TikTok στις Η[Α σε ένα κονσόρτσιουμ κυρίως Αμερικανών επενδυτών με επικεφαλής τις Oracle και Silver Lake, όπως μετέδωσε την Πέμπτη το Semafor.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσου, δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η ByteDance είχε υπογράψει μια δεσμευτική συμφωνία με επενδυτές, αλλά ότι οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη εκφράσει την έγκρισή τους και ότι «υπήρχαν ακόμη πολλά να γίνουν». Η ολοκλήρωση της συμφωνίας σηματοδοτεί το τέλος μιας διαρκούς μάχης, εξαλείφοντας ένα σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας σε μια περίοδο έντονων εντάσεων.

Η νέα δομή αφήνει στην ByteDance λίγο λιγότερο από το 20% της αμερικανικής επιχείρησης, με το 15% των μετοχών να πηγαίνει στην Oracle, τη Silver Lake και την MGX, μια κρατική επενδυτική εταιρεία στα ΗΑΕ που επικεντρώνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Άλλοι επενδυτές περιλαμβάνουν τις Susquehanna, Dragoneer και DFO, το οικογενειακό γραφείο του Μάικλ Ντελ, ιδρυτή και προέδρου της Dell.

Η τελική συμφωνία έχει ως στόχο να τηρηθεί η προθεσμία της 22ας Ιανουαρίου που έθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σε εκτελεστικό διάταγμα που παραχώρησε 120 ημέρες αναστολής της εφαρμογής της ομοσπονδιακής απαγόρευσης. Ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέγραψε το 2024 έναν νόμο που απαιτούσε από την ByteDance να εκχωρήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει απαγόρευση στη χώρα για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Δεν ήταν σαφές πόσα χρήματα έλαβε η ByteDance για τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η συμφωνία θα αποτιμούσε τη μονάδα σε περίπου 14 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, δεν ήταν σαφές ποιες διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα σχετικά με τον ισχυρό αλγόριθμο του TikTok, ο οποίος υπήρξε το κύριο σημείο διαμάχης μεταξύ των κυβερνήσεων των ΗΠΑ και της Κίνας και έχει ματαιώσει προηγούμενες συμφωνίες σε αυτή τη μακροχρόνια υπόθεση.

Στο σημείωμα του Τσου τον Δεκέμβριο αναφερόταν ότι η νέα ανεξάρτητη οντότητα θα ελέγχει την προστασία των δεδομένων, τον έλεγχο του περιεχομένου και την ασφάλεια του αλγορίθμου και ότι η οντότητα θα «διοικείται από ένα νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία Αμερικανών».