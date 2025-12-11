Δ. Παπαστεργίου: Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα με δωρεάν υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης

Στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο για το «AI Factory», μια νέα ψηφιακή υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ.

Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για «εργοστάσιο» με τη στενή έννοια, αλλά για μια μεγάλη υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος, με κεντρικό κόμβο τον νέο υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» που δημιουργείται στο Λαύριο.

Ο ίδιος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το εγχείρημα θα διαχειρίζεται ο «Φάρος», μια εταιρεία που υπάγεται κατά 70% στο Υπερταμείο και κατά 30% στο Δημόσιο, ώστε, όπως σημείωσε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεργασίες και στις επενδύσεις. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ρυθμούς ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε.

Στον τομέα της υγείας, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και στη σημερινή παρουσίαση μαζί με το Υπουργείο Υγείας του ψηφιακού βοηθού υγείας, ο οποίος ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν άμεσα στοιχεία όπως:

τιμές σακχάρου από παλαιότερες εξετάσεις,

πληροφορίες για εμβολιασμούς,

φάρμακα που έχουν χορηγηθεί,

υπενθυμίσεις προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Δεν δίνει ιατρικές συμβουλές – αυτές τις δίνουν οι γιατροί», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από τους γιατρούς που παρακολουθούν τον ασθενή και υπάρχει πλήρης καταγραφή κάθε πρόσβασης.

Σχετικά με το θέμα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, ο υπουργός σχολίασε την απόφαση της Αυστραλίας για πλήρες μπλοκάρισμα σε μαθητές. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι έτοιμη «αύριο το πρωί» να παρέχει στις πλατφόρμες την πραγματική ηλικία των χρηστών, εφόσον αυτό νομοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα μεγέθη μας είναι μικρά για να επιβάλουμε μόνοι μας κανόνες στις πλατφόρμες», σημείωσε, αλλά τόνισε ότι η χώρα πιέζει για ταχεία ευρωπαϊκή απόφαση.

Για το ζήτημα των καμερών στους δρόμους, ο κ. Παπαστεργίου περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση:

30 κάμερες στην Αττική Οδό,

12 σταθερές κάμερες στις λεωφορειολωρίδες,

πιλοτικές κάμερες σε λεωφορεία,

από την ερχόμενη εβδομάδα, κάμερες σε 8 κρίσιμες διασταυρώσεις,

εντός Δεκεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί 388 νέες κάμερες.

Όλες οι κάμερες θα ενσωματωθούν σε ενιαία πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει «σε περίπου δύο μήνες». Η πλατφόρμα θα επιτρέπει ενημέρωση στο κινητό για κλήσεις, άμεση πρόσβαση στη φωτογραφία της παράβασης και δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Οι νέες «έξυπνες» κάμερες θα ελέγχουν ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου, ζώνη, χρήση κινητού και κράνος.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι η φωτογραφία του οδηγού θα περιλαμβάνεται στα δεδομένα, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τον παραβάτη.