Δ. Παπαστεργίου: Έως το καλοκαίρι σύστημα ιχνηλάτησης «από το χωράφι στο ράφι» για τα ελληνικά προϊόντα

Στην ικανοποίηση της πλειονότητας των αιτημάτων των αγροτών, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει διάλογος χωρίς περαιτέρω αποκλεισμούς δρόμων, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ, ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε, «τουλάχιστον 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί», ενώ για τα υπόλοιπα βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση, ώστε να βρεθούν λύσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα, ειδικά σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και οι χειμερινοί τουριστικοί προορισμοί.

«Η ζημιά φέτος από τα μπλόκα ξεπερνά το 50% σε ορισμένες περιοχές. Πρέπει και οι αγρότες να αντιληφθούν την ευθύνη που έχουν απέναντι στην κοινωνία. Δεν μπορεί κάθε κοινωνική ομάδα, όσο δίκαια κι αν θεωρεί τα αιτήματά της, να παραλύει τη χώρα», υπογράμμισε.

Σύστημα ιχνηλάτησης για την αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο ζήτημα των ελληνοποιήσεων, ένα από τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προτείνει μια λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΑΔΕ, μπορεί να δημιουργηθεί έως το καλοκαίρι του 2026 ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλάτησης αγροτικών προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι».

«Από τη στιγμή που παράγεται ένα προϊόν, θα σημαίνεται ψηφιακά, με barcode, ώστε να γνωρίζουμε ποιος το παρήγαγε, από ποια παρτίδα προέρχεται και να φτάνει έτσι μέχρι το ράφι. Την ώρα που ο καταναλωτής αγοράζει, θα ξέρει αν πρόκειται πράγματι για ελληνικό προϊόν», εξήγησε.

Ψηφιακό δελτίο αποστολής και συνεργασία

Παράλληλα, ο Δημήτρης Παπαστεργίου σημείωσε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει συνεργασία και αποδοχή των ψηφιακών εργαλείων, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο – όπως είπε – είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ιχνηλάτησης.

«Δεν γίνεται από τη μία να ζητάμε να πατάξουμε τις ελληνοποιήσεις και από την άλλη να απορρίπτουμε τα ψηφιακά εργαλεία που το κάνουν εφικτό. Το προϊόν πρέπει να σημαίνεται από τη στιγμή που φεύγει από το χωράφι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να προσδώσει πραγματική υπεραξία στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το εισόδημα των παραγωγών.