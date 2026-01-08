Ενώ η CES 2026 είναι γεμάτη από τεχνολογικούς «κολοσσούς» που παρουσιάζουν τις τελευταίες τους καινοτομίες, ο πραγματικός ενθουσιασμός προέρχεται από την ανακάλυψη απρόσμενων, αλλόκοτων gadgets που σε κάνουν να αναρωτιέσαι: «Ποιος το σκέφτηκε αυτό;».

Το TechCrunch αναδεικνύει τα πιο παράξενα προϊόντα που έχουμε εντοπίσει μέχρι στιγμής στη CES 2026 — από ένα πάντα με Τεχνητή Νοημοσύνη που ανταποκρίνεται στο άγγιγμά σου, μέχρι τον ολογραφικό anime βοηθό της Razer και πολλά ακόμη ευφάνταστα προϊόντα που σε κάνουν να κοιτάς δύο φορές.

Το Project AVA της Razer, που παρουσιάστηκε αρχικά πέρυσι ως AI προπονητής esports, έχει εξελιχθεί σε κάτι νέο: έναν κινούμενο, ολογραφικό σύντροφο γραφείου 5,5 ιντσών, ο οποίος μπορεί να βοηθά σε στρατηγικές gaming, παραγωγικότητα, καθημερινή οργάνωση και ακόμη και σε προσωπικές συμβουλές.

Τα ψηφιακά αυτά avatars διαθέτουν ρεαλιστικές κινήσεις, παρακολούθηση βλέμματος, εκφραστικά πρόσωπα και συγχρονισμό χειλιών για πιο αληθοφανείς αλληλεπιδράσεις. Η συσκευή σε παρατηρεί μαζί με την οθόνη σου μέσω ενσωματωμένης κάμερας.

Το An’An, το πιο πρόσφατο AI κατοικίδιο της Mind with Heart Robotics, συνδυάζει ένα χαριτωμένο σχέδιο με μια ουσιαστική αποστολή: την υποστήριξη της φροντίδας ηλικιωμένων.

Το ρομπότ-πάντα διαθέτει αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας σε όλο του το σώμα, ώστε να αντιδρά φυσικά όταν το αγγίζεις. Η συναισθηματική του Τεχνητή Νοημοσύνη θυμάται τη φωνή σου, τον τρόπο που αλληλεπιδράς και τις προτιμήσεις σου, οπότε όσο περισσότερο χρόνο περνάς μαζί του, τόσο πιο εξατομικευμένο γίνεται.

Η εταιρεία έξυπνων οικιακών συσκευών GoveeLife παρουσίασε μια έξυπνη παγομηχανή πάγκου που χρησιμοποιεί AI για να διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα θορύβου.

Η Smart Nugget Ice Maker Pro παράγει φρέσκο πάγο μέσα σε μόλις έξι λεπτά και μπορεί να φτάσει έως και τις 60 λίβρες την ημέρα.

Ανάλογα με ποιον ρωτάς, αυτό το εργαλείο κουζίνας μπορεί να φαίνεται είτε υπερβολικά χαζό είτε εξαιρετικά χρήσιμο. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μαχαίρια, αυτό της Seattle Ultrasonics διαθέτει λεπίδα που δονείται περισσότερες από 30.000 φορές το δευτερόλεπτο, επιτρέποντάς της να κόβει τα τρόφιμα με ευκολία.

Η Lollipop Star παρουσίασε στη CES το γευστικό της προϊόν, το οποίο μεταδίδει μουσική μέσω οστικής αγωγιμότητας όσο βρίσκεται στο στόμα. (Η τεχνολογία λειτουργεί μεταφέροντας δονήσεις μέσω των οστών του κρανίου απευθείας στο εσωτερικό αυτί.) Τα γλειφιτζούρια προσφέρουν επίσης μια έκρηξη φρουτώδους γεύσης.