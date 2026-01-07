Κεντρική Μακεδονία: Η πορεία των αναπλάσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο και με κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται σημαντικές αναπλάσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Τις κυριότερες παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη στην εν λόγω Περιφέρεια -εξαιρουμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης όπου υλοποιείται ένα εκτεταμένο σχέδιο αστικών αναπλάσεων- παρουσιάζουν σήμερα τα Μακεδονικά Νέα.

Με την ολοκλήρωσή τους τα συγκεκριμένα έργα αναμένεται να αλλάξουν όψη κομβικά σημεία και περιοχές των περιφερειακών ενοτήτων όπου πραγματοποιούνται, ενώ θέτουν και τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο και χρηστικό περιβάλλον διαβίωσης, το οποίο θα προσφέρει και ένα πιο αναβαθμισμένο και ποιοτικό τουριστικό προϊόν.