Το μισό υπουργικό συμβούλιο στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και ένας «πονοκέφαλος» λιγότερος για το ΠΑΣΟΚ της πόλης

Το μισό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να ανηφορίσει στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, για να παραστεί στο προσυνέδριο της ΝΔ. Θα είναι το πρώτο ενόψει του τακτικού συνεδρίου που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί τον Μάιο στην Αθήνα, αφού σύμφωνα με πληροφορίες θα ακολουθήσουν άλλα τέσσερα ή πέντε.

Λέγεται, μάλιστα, ότι το επόμενο είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί στην Πάτρα, ενώ ισχυρή υποψηφιότητα φέρεται να θέτουν και τα Ιωάννινα για να φιλοξενήσουν μια από τις μεθεπόμενες εσωκομματικές διαδικασίες.

Τουλάχιστον 6 υπουργοί «πρώτης γραμμής» έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να βρεθούν στην πόλη για να παρακολουθήσουν δια ζώσης τις εργασίες και την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ έχουν ενημερώσει σχετικά και τους κομματικούς «πυρήνες» τους προκειμένου να προγραμματίσουν τις σχετικές «μαζώξεις» φίλων και στελεχών που θα ακολουθήσουν σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης μετά την πρωθυπουργική ομιλία στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.