Το χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ που χτίζει υποδομές δισεκατομμυρίων ευρώ σε Μακεδονία και Θράκη

Σε τροχιά υλοποίησης, ωρίμανσης ή δημοπράτησης βρίσκονται δεκάδες έργα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Βόρεια Ελλάδα, συγκροτώντας ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά πακέτα υποδομών των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή.

Πρόκειται για έργα συνολικής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία καλύπτουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και των δημόσιων υπηρεσιών – από την ανώτατη εκπαίδευση και τις μεταφορές έως την υγεία, τη δικαιοσύνη και τις σιδηροδρομικές υποδομές.

Παρά τη δυναμική τους, ωστόσο, η υλοποίησή τους συναντά και καθυστερήσεις, με τον μέσο χρόνο από την έναρξη της διαδικασίας έως την υπογραφή σύμβασης να προσεγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις τα πέντε έτη, γεγονός που μεταθέτει χρονικά την πραγματική έναρξη των έργων και αυξάνει τον κίνδυνο ανατροπών στον σχεδιασμό και στη χρηματοδότηση.