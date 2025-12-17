Αυστρία: Καταγγελίες για παραβίαση των προσωπικών δεδομέων από το TikTok

Μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Αυστρία υπέβαλε την Τετάρτη καταγγελίες στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας κατά των TikTok, Grindr και AppsFlyer, ισχυριζόμενη ότι αυτές οι εταιρείες παραβίασαν τους περιφερειακούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, θέτοντας σε κίνδυνο την έκθεση ευαίσθητων δεδομένων.

Η οργάνωση None of Your Business (noyb) με έδρα τη Βιέννη ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες παραβίασαν τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες των χρηστών σε διάφορες εφαρμογές χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η noyb ανέφερε ότι το TikTok παρακολουθούσε τη δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου χρήστη στο Grindr μέσω της εταιρείας δεδομένων AppsFlyer, προκαλώντας ανησυχίες για παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της ΕΕ.

Προέτρεψε τις αυστριακές ρυθμιστικές αρχές να επιβάλουν πρόστιμα και να υποχρεώσουν τις εταιρείες να σταματήσουν τέτοιες πρακτικές.

Το TikTok, που ανήκει στην κινεζική ByteDance, και η Grindr, μοιράστηκαν παράνομα ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών, ενώ η AppsFlyer, γνωστή για την ανάλυση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, διευκόλυνε τη μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά δεδομένων, ισχυρίζεται η noyb.

Η noyb δήλωσε στο Reuters ότι ο χρήστης ανακάλυψε, μέσω αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα, ότι το TikTok είχε πρόσβαση σε ευαίσθητα στοιχεία από άλλες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του Grindr, του LinkedIn» από το άτομο και ενός προϊόντος που είχε προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

Το TikTok αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες στον χρήστη μόνο μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις, παραβιάζοντας τις απαιτήσεις διαφάνειας του GDPR.

Σύμφωνα με την noyb, το TikTok δήλωσε ότι τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για λόγους όπως «εξατομικευμένη διαφήμιση, αναλύσεις, ασφάλεια».

Το GDPR παρέχει ειδική προστασία για ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διακρίσεις, δήλωσε η noyb.

Η noyb δήλωσε ότι ούτε η AppsFlyer ούτε η Grindr είχαν νομική βάση για να μοιραστούν τα δεδομένα των χρηστών με το TikTok.

Η Ιρλανδία επέβαλε πρόστιμο 530 εκατομμυρίων ευρώ στο TikTok τον Μάιο λόγω ανησυχιών σχετικά με τη μεταφορά δεδομένων στην Κίνα, ενώ η Grindr αντιμετωπίζει μαζική αγωγή στο Λονδίνο από χρήστες των οποίων η κατάσταση HIV φέρεται να μοιράστηκε με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους μεταξύ 2018 και 2020.