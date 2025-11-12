Anthropic: Ανακοίνωσε νέα μεγάλη συμφωνία για data centers αξίας $50 δισ.

Η Anthropic ανακοίνωσε σήμερα την υπογραφή μιας φιλόδοξης νέα συμφωνίας συνεργασίας για data centers με τον βρετανικό πάροχο neocloud, Fluidstack, δεσμεύοντας 50 δισ. δολάρια για την κατασκευή εγκαταστάσεων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες υπολογιστικές της ανάγκες.

Σύμφωνα με το Techcrunch, τα κέντρα δεδομένων θα βρίσκονται στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη και θα τεθούν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2026. Η εταιρεία περιέγραψε τις εγκαταστάσεις ως «ειδικά κατασκευασμένες για την Anthropic με έμφαση στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εργασιών μας».

Λόγω των μεγάλων υπολογιστικών απαιτήσεων της οικογένειας μοντέλων Claude της Anthropic, η εταιρεία έχει ήδη συνάψει σημαντικές συνεργασίες στον τομέα του cloud με την Google και την Amazon (η οποία είναι επίσης επενδυτής). Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη σημαντική προσπάθεια της εταιρείας να δημιουργήσει προσαρμοσμένη υποδομή. Η δαπάνη των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και μεγάλη, είναι σύμφωνη με τις εσωτερικές προβλέψεις εσόδων της εταιρείας, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπουν ότι η Anthropic θα φτάσει τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε θετική ταμειακή ροή έως το 2028.

Αν και τα 50 δισ. δολάρια αντιπροσωπεύουν μια τεράστια δέσμευση τόσο σε μετρητά όσο και σε υπολογιστική ισχύ, εντούτοις είναι ασήμαντα σε σύγκριση με παρόμοια έργα των ανταγωνιστών της Anthropic. Η Meta έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων αξίας 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ η συνεργασία Stargate μεταξύ SoftBank, OpenAI και Oracle έχει ήδη προγραμματίσει δαπάνες υποδομής ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι δαπάνες αυτές έχουν πυροδοτήσει ανησυχίες για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης λόγω της μειωμένης ζήτησης ή ακόμη και της κακής κατανομής των δαπανών.

Το έργο αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την Fluidstack, μια σχετικά νέα εταιρεία neocloud που πρωταγωνιστεί στα AI projects. Σύμφωνα με το Forbes, η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συνεργασίες με τις Meta, Black Forest Labs και Mistral της Γαλλίας. Η Fluidstack ήταν επίσης ένας από τους πρώτους τρίτους προμηθευτές που έλαβαν τα ειδικά κατασκευασμένα TPU της Google, κάτι που αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης για την εταιρεία.