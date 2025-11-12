Google - Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την εκπαίδευση στην ΤΝ

Την 11.11.2025, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και η Google Ελλάδας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με στόχο την από κοινού υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων κατάρτισης που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες και προάγουν την κατανόηση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Το Μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Μιχαήλ Σφακιανάκη, και την Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου και σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα. Προβλέπει κοινές δράσεις προώθησης, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στη νομοθεσία περί διαφάνειας και κατά της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων --δια ζώσης και διαδικτυακά-- διάρκειας 90 λεπτών το καθένα, τα οποία θα απευθύνονται σε φοιτητές και φοιτήτριες, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. Τα σεμινάρια θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Oι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους εδώ: https://rsvp.withgoogle.com/events/ai-skilling-google-papei Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Οκτώβριο 2025, η Google έφερε τα πιο σύγχρονα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων, ηλικίας 18 ετών και άνω, εντελώς δωρεάν. Μέσω του Gemini, η Google στοχεύει να εφοδιάσει τους νέους με βασικές δεξιότητες AI και τα πιο προηγμένα μοντέλα, ώστε να διαπρέψουν στις σπουδές τους και να προετοιμαστούν για την ένταξή τους στο μελλοντικό εργατικό δυναμικό. Οι φοιτητές μας μπορούν να εγγραφούν στο Google AI Pro Plan για 12 μήνες δωρεάν και να αποκτήσουν πρόσβαση στα καλύτερα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και τη διαχρονική δέσμευση της Google να στηρίζει την ψηφιακή ενδυνάμωση και εκπαίδευση των πολιτών στην Ελλάδα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχαήλ Σφακιανάκης, ανέφερε: «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη Google Ελλάδας μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας ενισχύει τον πρωτοποριακό ρόλο που έχει το Ίδρυμά μας στην εκπαίδευση και αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργεί ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη και ουσιαστική καλλιέργεια κριτικής σκέψης απέναντι στις νέες τεχνολογίες. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία ενός κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού, όπως η Google, προάγουμε το οικοσύστημα μάθησης και έρευνας του Πανεπιστημίου μας και συμβάλλουμε στην προετοιμασία των νέων επιστημόνων για τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πρόκειται για μια συνεργασία ουσίας, με όραμα και προοπτική, που αντανακλά τη στρατηγική μας για ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία, στην οικονομία και στη γνώση του μέλλοντος».

H Περιφερειακή Γενική Διευθύντρια της Google για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Πέγκυ Αντωνάκου, δήλωσε με τη σειρά της: «Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την Google έχει για εμένα, ως απόφοιτή του, συναισθηματική αξία πέρα από την τυπική της σημασία. Έχουμε έναν ξεκάθαρο σκοπό από κοινού: να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχοντας κορυφαία εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μέσα από πρακτικά trainings και τη μελέτη διεθνών βέλτιστων πρακτικών, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα τα εφόδια για να πρωταγωνιστήσουν στην ψηφιακή εποχή».