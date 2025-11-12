WSJ: Πρόβλεψη για απώλειες 74 δισ. δολαρίων για την OpenAI το 2028 - Τι συμβαίνει με την Anthropic

Η OpenAI έχει δεσμεύσει περισσότερα από 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της υποδομής των data center της τα επόμενα 8 χρόνια.

Σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του Wall Street Journal που επικαλείται εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας, προβλέπεται να χάσει 74 δισ. δολάρια μόνο το 2028.

Στον αντίποδα, η νεοσύστατη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic, σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταφέρει να φτάσει στο σημείο ισορροπίας το ίδιο έτος.

Τα έγγραφα φαίνεται να υποδηλώνουν πολύ διαφορετικούς δρόμους προς την κερδοφορία για τις δύο εταιρείες. Η Anthropic, η οποία πρόσφατα συγκέντρωσε κεφάλαια από επενδυτές με αποτίμηση σχεδόν 200 δισ. δολαρίων, έχει δημιουργήσει σιωπηλά μια βάση συνδρομητών από εταιρικούς πελάτες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ νωρίτερα αυτό το μήνα, περίπου το 80% των εσόδων της Anthropic προέρχεται από επιχειρηματικούς πελάτες.

Η OpenAI ισχυρίζεται ότι έχει περίπου ένα εκατομμύριο συνδρομητές επιχειρήσεων και περισσότερα από επτά εκατομμύρια συνολικά «θέσεις» ChatGPT for Work (ένα νούμερο που τυχαία μοιράστηκε λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των αριθμών της Anthropic).

Ωστόσο, σύμφωνα με τη WSJ, τα περιθώρια κέρδους της OpenAI από αυτές τις συνδρομές είναι πολύ μικρότερα από αυτά της Anthropic. Κάποιος πιθανόν να σκεφτεί ότι, δεδομένου αυτού, η OpenAI θα μπορούσε να ξοδεύει τα κεφάλαιά της με φειδώ μέχρι να βρει έναν σαφή δρόμο προς την κερδοφορία. Αντ' αυτού, η εταιρεία επενδύει τα πάντα στην κατασκευή data center και στην αγορά τσιπ για την εκπαίδευση και την τροφοδοσία των μοντέλων της.

Σύμφωνα με την WSJ, τα εσωτερικά έγγραφα της OpenAI δείχνουν μια ταχέως αναπτυσσόμενη βάση εσόδων που θα οδηγήσει την εταιρεία σε κέρδη μέχρι το 2030, κάτι που θα είναι ακόμα περισσότερο από το μισό της οκταετούς δέσμευσής της να αναπτύξει ακριβές λειτουργίες data centers. Στην πορεία της για να καταφέρει τελικά να βγει από το κόκκινο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ξοδέψει περίπου 14 φορές περισσότερα χρήματα από την Anthropic.