Ο Νίκος Ταχιάος στα Μακεδονικά Νέα

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Καλαμαριά. Αυτή, τη νέα διαδρομή, εκτελούν πλέον οι συρμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει μπει για τα καλά στην περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου και ούτε μέρα παραπάνω. Κι αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη. Εκεί που υπάρχει ένα… ανοιχτό παράθυρο, είναι η επαναλειτουργία του να γίνει δυο – τρεις μέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό, κάτι που ωστόσο θα φανεί στην πορεία.

