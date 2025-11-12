Ο Νίκος Ταχιάος στα Μακεδονικά Νέα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο… φουλ οι δοκιμές – Οι συρμοί φτάνουν πλέον στην Καλαμαριά
Ντόνια Κανιτσάκη
12/11/2025 • 08:58
Ελλάδα

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Καλαμαριά. Αυτή, τη νέα διαδρομή, εκτελούν πλέον οι συρμοί του Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει μπει για τα καλά στην περίοδο της δοκιμαστικής λειτουργίας. Μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου και ούτε μέρα παραπάνω. Κι αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί κατ’ επανάληψη. Εκεί που υπάρχει ένα… ανοιχτό παράθυρο, είναι η επαναλειτουργία του να γίνει δυο – τρεις μέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό, κάτι που ωστόσο θα φανεί στην πορεία.

