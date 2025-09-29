Α. Λαγάκος (Molgas): Επεκτείνουμε το δίκτυο LNG με νέα πρατήρια σε Βαλκάνια και Ευρώπη

Η Molgas, ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής LNG ευρωπαϊκά, επενδύει δυναμικά τόσο στο LNG όσο και το BioLNG, φέρνοντας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ένα ενεργειακό μοντέλο που υπόσχεται χαμηλότερο κόστος, μειωμένους ρύπους και νέες δυνατότητες για τις οδικές μεταφορές και τη ναυτιλία.

Ο Αλέξανδρος Λαγάκος, Managing Director - SEE της Molgas, εξηγεί σε συνέντευξή του στο Liberal πώς η εταιρεία χτίζει το δίκτυο πρατηρίων της σε Ελλάδα και Ευρώπη και πώς θα πρωταγωνιστήσει στην αναδυόμενη αγορά του βιομεθανίου και του BioLNG.

Περαιτέρω, αναλύει την επόμενη μέρα των μεταφορών, τη «μάχη» με το ντίζελ και το νέο ενεργειακό στοίχημα για την αγορά.

Συνέντευξη στη Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Κ. Λαγάκο, η Molgas κινείται με επιτυχία στον τομέα του LNG τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα σχέδια σας για το δίκτυο πρατηρίων LNG στην Ελλάδα αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη;

Η Molgas εξειδικεύεται στον τομέα του LNG για περισσότερα από 30 έτη, έχοντας φτάσει σήμερα στο σημείο να προμηθεύει τελικούς καταναλωτές σε περισσότερες από 16 χώρες, ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος προμηθευτής στην Ευρώπη. Μέσω αυτής της μακράς πορείας, έχουμε καταφέρει – συν τοις άλλοις - να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού οχημάτων που ξεπερνά τα 220 σημεία, αποτελούμενα τόσο από ιδιόκτητα όσο και συνεργαζόμενα πρατήρια.

Όσον αφορά την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, η συγκεκριμένη αγορά είναι πολύ νεότερη, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ακόμα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Ήδη από το 2024 το LNG διατίθεται ως καύσιμο κίνησης στα πρώτα 2 πρατήρια της Molgas σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν τα επόμενα 2 πρατήρια σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Παράλληλα, επεκτείνουμε το δίκτυό μας και στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη με νέα πρατήρια, με στόχο το 2026 να είμαστε σε θέση να προμηθεύουμε με LNG και BioLNG στόλους φορτηγών που διασχίζουν τη ΝΑ Ευρώπη και κατευθύνονται οπουδήποτε προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Με σημαντικά μειωμένο κόστος καυσίμου και αισθητά μειωμένες ή ακόμη και μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Πριν λίγο καιρό εγκαινιάσατε με την ελίν το πρώτο πρατήριο LNG-CNG στην Αττική. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της κίνησης βαρέων οχημάτων με LNG συγκριτικά με το ντίζελ;

Και λίγο νωρίτερα εγκαινιάσαμε το πρώτο πρατήριο LNG-CNG στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, με τον εξίσου πολύτιμο συνεργάτη μας «Καύσιμα Κολοκυθάς». Το επισημαίνω αυτό διότι ήδη η ύπαρξη 2 πρατηρίων επί του κύριου οδικού άξονα της χώρας (Θεσσαλονίκη-Αθήνα) πραγματικά θωρακίζει την ασφάλεια εφοδιασμού για τους οδηγούς που επιλέγουν το LNG ως το καύσιμο επιλογής τους.

Καθημερινά συναντούμε όλο και περισσότερους Έλληνες μεταφορείς που στρέφονται στο LNG ως οδικό καύσιμο, αγοράζοντας είτε νέα είτε ελαφρώς μεταχειρισμένα – αλλά πάντα εργοστασιακά φτιαγμένα – φορτηγά κινούμενα με LNG. Οι λόγοι που προχωρούν σε αυτή την απόφαση είναι:

- Η εξοικονόμηση πλέον του 30% που εξασφαλίζουν ως προς το κόστος καυσίμου σε σχέση με το ντίζελ

- Η σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων, που τους καθιστά ως προτιμητέους συνεργάτες για πελάτες μεταφορικού έργου με ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση

- Η αυξημένη αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν ή σε σχέση με το CNG (περισσότερα από 1800 χλμ ανά γέμισμα)

- Η κατά 50% λιγότερο θορυβώδης λειτουργία του φορτηγού, που αφενός κάνει πιο ευχάριστη την οδηγική εμπειρία για τον εργαζόμενο, αφετέρου διευκολύνει τη λειτουργία του φορτηγού εντός του αστικού ιστού κατά τις βραδινές ώρες

- Η έλευση του ETS2, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δηλαδή που από το 2027 καθιστά πιο ακριβά τα πλέον ρυπογόνα καύσιμα όπως το ντίζελ

- Η ανά πάσα στιγμή δυνατότητα του φορτηγού να θεωρηθεί ως ένα αμιγώς πράσινο όχημα μηδενικών εκπομπών, επιλέγοντας απλά να ανεφοδιαστεί με την ανανεώσιμη μορφή του LNG (BioLNG) χωρίς να απαιτείται απολύτως καμία νέα επένδυση από τον οδηγό

Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά LNG σήμερα; Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε για να φτάσουμε τα πρότυπα ευρωπαϊκών αγορών;

Η ελληνική αγορά δυστυχώς δεν προσφέρει ακόμα ισχυρά κίνητρα, ούτε στη Βιομηχανία ούτε στις Βαριές Οδικές Μεταφορές, προκειμένου να στραφούν σε καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αφενός στη Βιομηχανία βλέπουμε το Μαζούτ να παραμένει ως μία φθηνή – αλλά άκρως απαγορευτική ως προς την τοπική μόλυνση – επιλογή. Αφετέρου, στις οδικές μεταφορές δεν προσφέρεται κανενός είδους διευκόλυνση, ώστε η χώρα μας να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της πανευρωπαϊκής κατάταξης, όσον αφορά τη μέση ηλικία του στόλου φορτηγών (πάνω από 23 έτη σήμερα!).

Από την παρουσία μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βλέπουμε ήδη τα θετικά αποτελέσματα εθνικών πολιτικών που απαγορεύουν τα πλέον ρυπογόνα καύσιμα (μαζούτ, petcoke) και που υποστηρίζουν την ανανέωση στόλων με νέα πιο σύγχρονα οχήματα. Ταυτόχρονα, βλέπουμε την υιοθέτηση ευρωπαϊκών οδηγιών όπως το Renewable Energy Directive III (RED III) να ενσωματώνεται στην εκάστοτε εθνική νομοθεσία, προωθώντας τη διείσδυση εναλλακτικών καυσίμων στις οδικές μεταφορές μέσω μηχανισμών αγοράς που εν τέλει προσφέρουν ανταγωνιστικούς οικονομικούς όρους για τους τελικούς καταναλωτές. Αργά ή γρήγορα, ελπίζουμε και πιστεύουμε πως η χώρα μας είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, καθώς η προθεσμία που έχουμε για την επίδειξη απτών αποτελεσμάτων πλησιάζει και είναι το 2030.

Πέρα από το LNG που έχει μπει δυναμικά στην ελληνική αγορά, στα «σκαριά» είναι και η αξιοποίηση του bio-LNG. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί από την πλευρά ένα θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της αγοράς βιομεθανίου. Ποια κίνητρα είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος; Είναι έτοιμη η εγχώρια αγορά ναυτιλιακών καυσίμων να υποδεχθεί το βιομεθάνιο;

Η πρόσφατη ψήφιση του πρώτου εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη του Βιομεθανίου ήταν μία στιγμή που τόσο η Αγορά όσο και ο Όμιλός μας ανέμενε για αρκετό καιρό. Ακόμη εκκρεμούν βέβαια μερικές επιπλέον υπουργικές αποφάσεις που θα ολοκληρώσουν κάποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες που άφησε το νέο πλαίσιο, όμως θεωρούμε πως βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικό είναι πως σήμερα είναι εφικτή η αδειοδότηση, κατασκευή και σύνδεση μίας μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα, καθώς και η πώληση και διάθεσή του σε τελικούς καταναλωτές.

Συνεπώς, ο δρόμος είναι ανοιχτός για την προμήθεια τελικών καταναλωτών με BioLNG, σε κάθε τομέα. Το BioLNG έχει ακριβώς τις ίδιες χημικές ιδιότητες με το LNG, όμως λογίζεται ως αμιγώς ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς οι εκπομπές ρύπων σε ολόκληρο τον «κύκλο ζωής» (lifecycle) του είναι πιστοποιημένα λιγότερες, μηδενικές ή ακόμα και αρνητικές. Η μεθοδολογία και τα πρότυπα αυτής της πιστοποίησης είναι κοινή σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κι αποτελεί θεμελιώδες συστατικό αυτής της αγοράς. Άρα, το BioLNG επιτρέπει σε τελικούς καταναλωτές που σήμερα καταναλώνουν LNG ή Φυσικό Αέριο, να στραφούν άμεσα σε μία μορφή ΑΠΕ, χωρίς καμία επιπλέον επένδυση.

Ως Όμιλος Molgas ήδη πρωταγωνιστούμε στην προμήθεια BioLNG και βιομεθανίου σε τελικούς καταναλωτές σε βιομηχανία, οδικές μεταφορές και ναυτιλία. Και σχεδιάζουμε να πράξουμε το ίδιο και στην Ελλάδα.

Όσον αφορά τη ναυτιλία ειδικότερα, οι ήδη ισχύουσες διεθνείς και ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν αναβαθμίσει το BioLNG ως την επικρατούσα επιλογή για μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες που επιδιώκουν να είναι περιβαλλοντικά σύννομες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ήδη η πλειοψηφία των νέων πλοίων που βρίσκονται σε παραγγελία, κατασκευάζονται ώστε να μπορούν να καταναλώνουν LNG (και συνεπώς και BioLNG).

O όμιλός μας διαθέτει ήδη 8 ειδικά πλοία ανεφοδιασμού, καθώς και περισσότερα από 150 βυτιοφόρα οχήματα, μέσω των οποίων παραδίδει σημαντικές ποσότητες BioLNG σε ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες ανά την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, χτίζουμε παρουσία και στην παραγωγή βιομεθανίου ανά την Ευρώπη, μέσω της εταιρείας Heygaz, που ήδη διαθέτει 5 λειτουργούσες μονάδες παραγωγής βιοαερίου στην Ελλάδα, η μετατροπή των οποίων σε μονάδες παραγωγής βιομεθανίου βρίσκεται ήδη καθοδόν.

Συνεπώς, δρούμε ως μία καθετοποιημένη εταιρεία, που διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς προμήθειας BioLNG και βιομεθανίου, προσφέροντας λύση σε κάθε είδους τελικό καταναλωτή.

Πώς βλέπετε την πορεία της αγοράς LNG τα επόμενα χρόνια; Η παγκόσμια αγορά αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε ένα κρίσιμο «σταυροδρόμι».

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ στην Gastech στο Μιλάνο, τη μεγαλύτερη έκθεση-συνάντηση για το LNG διεθνώς. Εκεί κατέστη σαφές στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων πως η ευρωπαϊκή ήπειρος θα συνεχίσει να αυξάνει – με ακόμη ταχύτερο ρυθμό - τις εισαγωγές αμερικανικού (και όχι μόνο) LNG.

Ταυτόχρονα, πληθαίνουν οι εκτιμήσεις για επερχόμενη υπερπροσφορά LNG στην παγκόσμια αγορά ήδη εντός της τρέχουσας δεκαετίας, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίδραση ως προς τις τιμές των τελικών καταναλωτών. Αυτή η «νέα πραγματικότητα» σε συνδυασμό με το διαρκώς επεκτεινόμενο αποτύπωμα του BioLNG στην ευρωπαϊκή αγορά, θεωρώ προσωπικά πως καθιστά αυτή τη μορφή ενέργειας πολύ συμφέρουσα για τον τελικό καταναλωτή και συνεπώς την αγορά μας πολλά υποσχόμενη για εταιρείες με πλούσια σχετική εμπειρία και στέρεο εμπορικό αποτύπωμα όπως η Molgas.