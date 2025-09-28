Στον απόηχο της φετινής ΔΕΘ

Έχοντας περάσει ένα ικανό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και τις παρουσίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών οι πολίτες αποτιμούν τα όσα εξαγγέλθηκαν και παρουσιάστηκαν.

Είναι βέβαιο πως η κοινωνία δεν πείθεται από νέα «προγράμματα Θεσσαλονίκης» ή πολιτική «ρύζι, πατάτες και ένα ακόμη που δεν θυμάμαι». Τα είδαμε, τα δοκιμάσαμε και δεν χρειάζεται να επιστρέψουν με άλλο χρώμα. Αντίθετα, ζητούν ασφάλεια και οικονομική πολιτική που, ναι μεν, θα επιστρέφει στην κοινωνία μέρισμα ανάπτυξης δίχως, δε, να διαταράσσεται η πορεία της οικονομίας.