Νέα Παραλία: Φρένο στην ασυδοσία με εντολή Αγγελούδη –Νέα μέτρα και ενίσχυση αστυνόμευσης

Σε αυστηροποίηση του πλαισίου προστασίας της Νέας Παραλίας προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, έπειτα από πρόσφατα περιστατικά που ανέδειξαν έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης -στο πλαίσιο πρόσφατης συνέντευξης Τύπου- ανακοίνωσε ότι πλέον το τμήμα από τον Λευκό Πύργο έως το Μακεδονία Παλλάς θα παραχωρείται για εκδηλώσεις σε έναν μόνο φορέα κάθε φορά, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη διοργάνωση πολλών δράσεων σε περιορισμένο χώρο, ενώ, παράλληλα, ζήτησε και την αυστηροποίηση του πλαισίου αδειοδοτήσεων και τη διεξαγωγή συνεχών ελέγχων.