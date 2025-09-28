Οι προκλήσεις και οι προοπτικές του επιχειρείν στην Περιφέρεια – Το παράδειγμα της Ξάνθης

Η επιχειρηματική κοινότητα της Ξάνθης βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη αλλά ταυτόχρονα καθοριστική συγκυρία καθώς είναι είναι αντιμέτωπη με δυσκολίες όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ωστόσο ανοίγονται σημαντικές προοπτικές μέσα από την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.

«Είμαστε σε μία περίοδο που τη βλέπουμε με σκεπτικισμό, γιατί δεν υπάρχουν πολλά οικονομικά περιθώρια για επενδύσεις. Ωστόσο, ακόμα και όσοι έχουν τη δυνατότητα, διστάζουν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Εκεί πρέπει κι εμείς να παίξουμε έναν καθοριστικό ρόλο», δήλωσε μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, κα. Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη.