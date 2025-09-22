Αγορά πολυτελών ακινήτων στα βόρεια προάστια της Αθήνας - Ποιες περιοχές δεν φοβούνται κρίσεις

Η αγορά πολυτελών κατοικιών στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο αναφοράς για επενδυτές και αγοραστές υψηλών απαιτήσεων. Με σταθερή ζήτηση, περιορισμένη προσφορά και εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στις κρίσεις, συνεχίζει να διαμορφώνει μια ιδιαίτερη δυναμική που ξεχωρίζει από την υπόλοιπη Αττική.

Όπως αναφέρει η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Greece, Κορίνα Σαΐα, η αγορά premium κατοικιών στα Βόρεια Προάστια (Κηφισιά, Πολιτεία, Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Δροσιά, Στροφύλι) συνεχίζει να ξεχωρίζει το 2025, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή ακόμη και σε περιόδους αβεβαιότητας. Την τελευταία εξαετία, οι τιμές στις premium κατοικίες των Βορείων Προαστίων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 45-55%, έναντι περίπου 40% στην υπόλοιπη Αττική. Ακόμη και στην πανδημία, οι premium περιοχές διατήρησαν ετήσιους ρυθμούς ανόδου 4-5%, δείχνοντας ανθεκτικότητα που λίγες αγορές είχαν.

Η άνοδος ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα βασικά προάστια, με το Κέντρο Κηφισιάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη δυναμική. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η άνοδος των τιμών των premium κατοικιών στα βόρεια προάστια την περίοδο 2019-2025 είναι εντυπωσιακή, με το Κέντρο Κηφισιάς να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση (+50%). Ακολουθεί το Παλαιό Ψυχικό - Φιλοθέη με +45%, η Στροφυλλί με +42%, η Πολιτεία - Εκάλη με +40% και η Δροσιά με +38%. Συνολικά, οι περιοχές αυτές εμφανίζουν έντονη δυναμική, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη ζήτηση για ακίνητα υψηλής κατηγορίας στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Τα hot spots της αγοράς luxury στα Βόρεια Προάστια

Κέντρο Κηφισιάς: Συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη ζήτηση για πολυτελή διαμερίσματα και μεζονέτες, με τιμές που ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ/τ.μ.. Η προσφορά είναι περιορισμένη, ειδικά σε σύγχρονες κατασκευές, γεγονός που ενισχύει τον ανταγωνισμό και διατηρεί υψηλές αξίες.

Παλαιό Ψυχικό - Φιλοθέη: Διαχρονικά οι πιο ασφαλείς επενδύσεις της αθηναϊκής αγοράς, με τιμές άνω των 6.000 ευρώ/τ.μ.. Χαρακτηρίζονται από σταθερή ζήτηση, μικρή διαθεσιμότητα και χαμηλή μεταβλητότητα ακόμη και σε περιόδους κρίσης.

Πολιτεία - Εκάλη: Με τιμές 2.800-3.800 ευρώ/τ.μ., παραμένουν προορισμός για οικογένειες. Παρατηρείται μια στροφή σε πιο λειτουργικά ακίνητα με μικρότερη επιφάνεια και καλύτερη ενεργειακή απόδοση, αλλά η ζήτηση για κατοικίες με κήπους και πισίνες εξακολουθεί να είναι έντονη.

Δροσιά: Αναδύεται ως προσιτότερη premium επιλογή, με τιμές γύρω στα 2.500-3.000 ευρ'ω/τ.μ.. Ενισχύεται από τις καλές συγκοινωνιακές συνδέσεις και προσελκύει οικογένειες που θέλουν μεγαλύτερους χώρους σε λογικότερο προϋπολογισμό.

Στροφύλι: Γειτονιά που κερδίζει ενδιαφέρον ως εναλλακτική της Κηφισιάς. Με τιμές 3.200-3.600 ευρώ /τ.μ., προσφέρει την ίδια εμπειρία γειτονιάς με χαμηλότερο κόστος και ελκυστική εγγύτητα σε σχολεία και εμπορικά.

Όπως υπογραμμίζει η κα Σαΐα: στα Βόρεια Προάστια τα μικτά yields (αποδόσεις) κυμαίνονται στο 3-4% για ποιοτικά ακίνητα, με προοπτικές ανόδου σε ενεργειακά αποδοτικές και πρόσφατα ανακαινισμένες κατοικίες. Όσοι σκέφτονται αγορά σε αυτές τις περιοχές, καλό είναι να κινούνται έγκαιρα, γιατί τα καλύτερα ακίνητα απορροφώνται γρήγορα και σπάνια επανεμφανίζονται στην αγορά».

Τα Βόρεια Προάστια επιβεβαιώνουν ότι παραμένουν μια από τις πιο ασφαλείς και αποδοτικές επιλογές στην αγορά ακινήτων. Με υψηλή ποιότητα ζωής, ισχυρή ζήτηση και σταθερές αξίες, εξακολουθούν να αποτελούν το επίκεντρο των premium επενδύσεων στην Αττική.