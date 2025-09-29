Τραμπ: Δασμοί 100% στις κινηματογραφικές παραγωγές που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

Κατά της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής έστρεψε τα βέλη του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός αμερικανικού εδάφους.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ κατηγόρησε άλλες χώρες ότι «έκλεψαν» την κινηματογραφική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών, παρομοιάζοντας την πρακτική αυτή με το να «παίρνεις καραμέλα από μωρό». Όπως είπε, η Καλιφόρνια έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, το οποίο απέδωσε στην «αδυναμία και ανικανότητα» του τοπικού κυβερνήτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση για τους δασμούς αποτελεί απάντηση σε ένα «μακροχρόνιο και ατέρμονο πρόβλημα» που υπονομεύει την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με το σύνθημα «Make America Great Again».

«Η κινηματογραφική μας βιομηχανία έχει κλαπεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από άλλες χώρες, σαν να έκλεβαν ''καραμέλα από μωρό''. Η Καλιφόρνια, με τον αδύναμο και ανίκανο κυβερνήτη της, έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά! Επομένως, για να λύσω αυτό το μακροχρόνιο, ατέρμονο πρόβλημα, θα επιβάλω δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ! Πρόεδρος DJT», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Truth Social ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Περισσότερα για την κινηματογραφική πρακτική του Τραμπ στο σημείωμα Τραμπ: Να γίνει το Χόλιγουντ μεγαλύτερο, καλύτερο και δυνατότερο από ποτέ.