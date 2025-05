«Ταξίδι» στο μουσικό σύμπαν του David Lynch

«Η μουσική είναι μαγεία […] μπορεί να μιλήσει στην καρδιά με έναν τρόπο χωρίς λόγια, που είναι τόσο ισχυρός» είχε πει σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις που είχε παραχωρήσει στον Guardian ο Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός και μουσικός, David Lynch, για να διευκρινίσει, αναφορικά με το σινεμά, ότι «ο κινηματογράφος είναι ήχος και εικόνα. Πραγματικά 50/50».

Μπορεί το όνομα του βραβευμένου σκηνοθέτη να βρίσκεται στο πάνθεον των σημαντικότερων σκηνοθετών για τις σουρεαλιστικές, νουάρ μυστηρίου ταινίες που δημιούργησε εξερευνώντας παράλληλα το ριζοσπαστικό και το πειραματικό στον κινηματογράφο, του απαιτείται δε, ιδιαίτερη μνεία για το πώς προώθησε και διέδωσε την αξία της μουσικής και της μαγείας της εντός και εκτός κινηματογράφου.

Σε όλη του τη ζωή, ο Lynch διατήρησε το πάθος του για τη μουσική κάτι που καταδεικνύεται και από τους ήχους που ένδυαν τις ταινίες του, σηματοδοτώντας, συχνά, το πέρασμα μίας κατάστασης ή ενός ορίου, σε μία παράλληλη πραγματικότητα. Αρκεί να ακούσουμε ξανά ορισμένα κομμάτια των ταινιών του: στο «Μπλε Βελούδο», μια ερμηνεία με playback του «In Dreams» του Roy Orbison μεταφέρει το κοινό –ακόμη και τον κακόβουλο Frank Booth– σε μια κατάσταση ευδαιμονίας. Το επεισόδιο του «Twin Peaks» που αποκαλύπτει την προέλευση του Bob –μιας τρομακτικής οντότητας– αντικαθιστά σχεδόν εξ ολοκλήρου τους διαλόγους με μουσική.

Στις πιο παράξενες γωνιές του κινηματογραφικού σύμπαντος του Lynch, υπάρχει πάντα μουσική· το πάθος του γι’ αυτή χρονολογείται ήδη από τις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους, από τους βιομηχανικούς ήχους του «Six Men Getting Sick» του 1967 έως τις παραμορφωμένες φωνές του «The Alphabet» του 1968. Μεταξύ άλλων, είχε συνεργαστεί με τον σχεδιαστή ήχου Άλαν Σπλετ για τη μουσική της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας, «Eraserhead» του 1977, και ακολούθησαν οι ταινίες «The Elephant Man», «Dune» και «Blue Velvet».

Η πιο γνωστή μουσική συνεργασία του ήταν με τον συνθέτη Angelo Badalamenti, ο οποίος συνέθεσε τη μουσική για ταινίες του σκηνοθέτη –συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού θέματος του «Twin Peaks»– για τρεις δεκαετίες. Ο Lynch συχνά αναλάμβανε τον ρόλο του παραγωγού και στιχουργού σε αυτή τη συνεργασία, όπως στα κομμάτια «Mysteries of Love» και «Falling», τα οποία τραγούδησε η Julee Cruise.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Περίπου πέντε μήνες μετά την εκδημία του και στην αρχή του καλοκαιριού, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσκαλεί (25/05, 21:00) το κοινό στον Θόλο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος σε ένα μουσικό «ταξίδι» στον αινιγματικό κόσμο του David Lynch. Μέσα από ονειρικά ηχητικά τοπία που κινούνται ανάμεσα σε dream pop μελωδίες, υπνωτικές country μπαλάντες, jazz μοτίβα και απόκοσμους ηλεκτρονικούς ήχους, το κοινό θα βιώσει μια εμπειρία που αιωρείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία.

Πηγή φωτ.: ΚΠΙΣΝ

Οι ηθοποιοί Βασιλική Δρίβα και Άλκης Μπακογιάννης ανοίγουν τη βραδιά με έναν πρόλογο-ξενάγηση στο καλλιτεχνικό σύμπαν του David Lynch, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Γιώργος Ζερβός με μια ομάδα καλλιτεχνών που ερμηνεύουν τραγούδια από τα soundtrack των έργων του. Ανάμεσα σε άλλα, το «Falling» της Julee Cruise από την τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks», το «In Dreams» του Roy Orbison από το «Μπλε Βελούδο» και το «Love me» του Elvis Presley από την ταινία «Ατίθαση καρδιά».

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Αλεξάνδρα Σιετή, Anduze, Archangel (Άγγελος Αρχανιωτάκης), Γιώργος Ζερβός, Δημήτρης Καπουράνης, Νεφέλη Μπραβάκη, Νίκη Μπραβάκη και Filippos Glee (Πολυφωνική Ομάδα), Πάνος Δημητρόπουλος, Rosanna Mailan, Rosey Blue και Voúdris.

Μουσικοί επί σκηνής οι Γιώργος Ζερβός (μουσική διεύθυνση, κιθάρα, φωνητικά), Ορέστης Πετράκης (πιάνο, πλήκτρα, φωνητικά), Χρήστος Βίγκος (τύμπανα, φωνητικά) και Voúdris (κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα, φωνητικά). Τα σκηνογραφικά στοιχεία φέρουν την υπογραφή του Jim Labraco, στην ηχοληψία ο Δημήτρης Κυριακάκης, τους φωτισμούς σχεδίασε ο Δημήτρης Κουτάς.

A journey to the unknown, A tribute to David Lynch soundtracks. Κυριακή 25 Μαΐου στις 21:00. Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364. Είσοδος ελεύθερη

Πηγή κεντρικής φωτ.: By Arthur Mola/Invision/AP, File