Α. Τσίπρας: Τι θα κάνει με την έδρα του στη Bουλή;

Θα βρεθούμε μπροστά στο εξής παράδοξο φαινόμενο: τον Αλέξη Τσίπρα να του κάνουν πόλεμο οι σύντροφοί του και να προσπαθεί να τον προστατεύσει με τον τρόπο του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι κανόνας, ο καλός πελάτης πάνω απ΄όλα.

Η επανεμφάνιση του Α. Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή θα αναδιατάξει τον χώρο της αντιπολίτευσης. Από αυτόν τον χώρο θα επιχειρήσει να αλιεύσει κόσμο ώστε το, όντως δύσκολο, εγχείρημά του να έχει μια ικανοποιητική έκβαση. Ζημίες θα υποστούν όλα τα κόμματα που βρίσκονται στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, άλλα μικρές και άλλα μεγαλύτερες. Το ζητούμενο είναι αν, πέρα από αυτά τα «τσιμπολογήματα», το κόμμα Τσίπρα θα αποκτήσει μια δυναμική. Διότι δε θα πρέπει να ξεχνάμε πως θα πρόκειται για κόμμα ενός πρώην πρωθυπουργού και οι απαιτήσεις είναι αυξημένες.

Ο Α. Τσίπρας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα, πέραν αυτού της ιδεολογικοπολιτικής πλατφόρμας. Είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αν ιδρύσει το δικό του κόμμα θα παραδώσει την έδρα του; ή θα την κρατήσει, μένοντας όμως ηθικά και πολιτικά εκτεθειμένος; Διότι αν την παραδώσει και μείνει εκτός βουλής, αυτή η κίνησή του θα ακυρώσει τη δυνατότητα τής, πρόσωπο με πρόσωπο, κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό.

Αυτό το πρόβλημα το γνωρίζει και ο ίδιος και οι σύμβουλοί του. Όμως, στον βαθμό που το κόμμα που θα ιδρύσει δε θα έχει σχέση με τη ριζοσπαστική Αριστερά, τέτοιες αναστολές δε θα υπάρξουν. Ένα νέο κόμμα, με νέες αρχές θα κληθεί να δημιουργήσει και ένα νέο ακροατήριο που θα το ακολουθήσει. Και από εδώ αρχίζουν τα ακόμα πιο δύσκολα, καθώς τα ιδεολογικά προτάγματα που κυκλοφορούν στην ελληνική πολιτική σκηνή είναι πολύ συγκεκριμένα και βαθιά ριζωμένα μέσα στην κοινωνία. Έτσι, π.χ. το υπόδειγμα του Δημοκρατικού κόμματος των ΗΠΑ είναι άγνωστο στα καθ' ημάς, καθώς αφορά μια άλλη κοινωνία με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Φυσικά, υπάρχει και το ενδεχόμενο το βασικό στοιχείο του νέου κόμματος να είναι ο ίδιος ο ιδρυτής του. Να ποντάρει ο Α. Τσίπρας στην προσωπική του ακτινοβολία - υπαρκτή σε ένα κοινό - βάζοντας στην άκρη ιδεολογίες και πολιτικές πλατφόρμες. Δηλαδή η Ζωή πώς ξαφνικά σκαρφάλωσε στο 14%; Δεν είχε ούτε ιδεολογία ούτε πρόγραμμα. Να θεωρούμε βέβαιο πως την επανεμφάνισή του θα τη συνοδεύσει μια πρωτοφανής επικοινωνιακή καταιγίδα η οποία, όπως είναι εύλογο, θα προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, συσπειρώσεις και αποσυσπειρώσεις.

Φυσικά, την έλευση του Α. Τσίπρα θα χαιρετίσει ο πρωθυπουργός και το κόμμα του. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Είναι και εύκολος αντίπαλος, διότι είναι ευάλωτος λόγω του παρελθόντος του και θα συσπειρώσει τη Νέα Δημοκρατία καθώς ο πολωτικός λόγος – δομικό στοιχείο του χαρακτήρα του - θα ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της παράταξης.

Τελικά, το ερώτημα είναι ένα: αυτοί οι κύκλοι που τον προωθούν, πού αποβλέπουν; Έχουν σχέδιο; Ή μήπως ποντάρουν στο ότι δεν μπορεί συνεχώς να χάνει από τον Κυριάκο; Με τον νόμο των πιθανοτήτων κάποια στιγμή θα τον κερδίσει! Όμως η λογική της ρουλέτας δεν αποτελεί στρατηγική.