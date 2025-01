Πέθανε ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς

Καταπιάστηκε με τα σουρεαλιστικά, νουάρ μυστηρίου και δημιούργησε μια σειρά από επιδραστικές, αναγνωρισμένες από τους κριτικούς κινηματογράφου, ταινίες όπως οι «Wild at Heart» (Ατίθαση Καρδιά), «Muholland Drive» και «Eraserhead». Ο λόγος για τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ντέιβιντ Λιντς ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, έχοντας συνδέσει το όνομά του με μία επιτυχημένη mainstream καριέρα, ενώ παράλληλα εξερεύνησε το ριζοσπαστικό και το πειραματικό στον κινηματογράφο.

Director-writer David Lynch, who radicalized American film with with a dark, surrealistic artistic vision in films like “Blue Velvet” and “Mulholland Drive” and network television with “Twin Peaks,” has died. He was 78. https://t.co/T2GOao28ux pic.twitter.com/MZpJTZtX2v — Variety (@Variety) January 16, 2025

Όπως αναφέρει ο «Guardian», o Λιντς άφησε το στίγμα του στον αμερικανικό κινηματογράφο: από το ξεκίνημά του ως φοιτητής κάνοντας πειραματικές ταινίες μικρού μήκους, στην επιτυχία της σουρεαλιστικής πρώτης του ταινίας «Eraserhead» και στη συνέχεια σε μια σειρά από βραβευμένες ταινίες, όπως οι «Blue Velvet», «Wild at Heart» και «Mulholland Drive», καθώς και στην τηλεοπτική σειρά-ορόσημο «Twin Peaks».

Oscar-nominated director David Lynch, known for Mulholland Drive and Twin Peaks, has died aged 78, family statement says https://t.co/Et3mQd7yC8 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 16, 2025

Είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας (για τα «Blue Velvet», «The Elephant Man» και «Mulholland Drive»), ενώ το 2019 του απονεμήθηκε τιμητικό Βραβείο Όσκαρ. Στο μεταξύ, το 1990 είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα στο φεστιβάλ των Καννών για το «Wild at Heart».

O σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς παραλαμβάνει το τιμητικό του βραβείο την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα Dolby Ballroom στο Λος Άντζελες. (Φωτ.: Chris Pizzello/Invision/AP)

Μεταξύ άλλων, ο Ντέιβιντ Λιντς ίδρυσε το 2005 το Ίδρυμα David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace, ζωγράφιζε, κυκλοφόρησε άλμπουμ (συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τους Julee Cruise, Lykke Li και Karen O), δημιούργησε κανάλι στο YouTube και το 2011 άνοιξε ένα νυχτερινό κέντρο στο Παρίσι. Το 2018 εξήγησε τον απομονωμένο τρόπο ζωής του στον Guardian: «Μου αρέσει να κάνω ταινίες. Μου αρέσει να δουλεύω. Δεν μου αρέσει πραγματικά να βγαίνω έξω». Το 2024 αποκάλυψε ότι η συνήθεια του να καπνίζει σε όλη του τη ζωή είχε οδηγήσει σε εμφύσημα.

Rest in peace, David Lynch ♥️



(January 20, 1946 – January 16, 2025) pic.twitter.com/2yqdSCZ8h8 — cinesthetic. (@TheCinesthetic) January 16, 2025

Γεννημένος στη Μισούλα της Μοντάνα το 1946, ο Λιντς φοίτησε τη δεκαετία του 1960 σε κολέγιο Καλών Τεχνών και έκανε την πρώτη του πειραματική ταινία μικρού μήκους, «Six Men Getting Sick», ενώ ήταν φοιτητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Πενσυλβάνια. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1971 και σπούδασε κινηματογραφική παραγωγή στο AFI Conservatory, όπου άρχισε να γυρίζει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία «Eraserhead», την οποία ολοκλήρωσε το 1976.

Eraserhead (1977) dir. David Lynch pic.twitter.com/sQu7W1fGeg — 𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐔𝐧𝐬𝐞𝐭𝐭𝐥𝐢𝐧𝐠 (@HauntedMovies) September 22, 2024

Ο αντίκτυπος του «Eraserhead» έφερε μία πρόταση από την εταιρεία παραγωγής του Mel Brooks να σκηνοθετήσει τον «Άνθρωπο Ελέφαντα» (The Elephant Man) σε μια βιογραφία του Τζόζεφ Μέρικ. Η ταινία για τον παραμορφωμένο άνθρωπο του 19ου αιώνα ήταν υποψήφια για οκτώ Όσκαρ και εξασφάλισε στον Λιντς το κύρος του Χόλιγουντ.

On this day, 44 years ago, David Lynch's "The Elephant Man" (1980) was released in the USA. pic.twitter.com/SmOhlOm0UH — DepressedBergman (@DannyDrinksWine) October 10, 2024

Αφού απέρριψε την πρόταση να σκηνοθετήσει την «Επιστροφή των Τζεντάι», ο Λιντς συμφώνησε να γυρίσει τη διασκευή του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας «Dune» του Φρανκ Χέρμπερτ, αλλά η ταινία άλλαξε σημαντικά τη μορφή της στο στάδιο της μεταπαραγωγής και αποδείχθηκε εμπορική καταστροφή λαμβάνοντας αντίστοιχες, αρνητικές κριτικές. Αντί για τη συνέχεια του «Dune», ο Λιντς αποφάσισε να γυρίσει μια πιο προσωπική ταινία: το νουάρ θρίλερ του «Blue Velvet» (Μπλε Βελούδο) που «χάρισε» στον Λιντς τη δεύτερη υποψηφιότητά του για Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Happy Birthday, @DAVID_LYNCH! From "Twin Peaks" to 'Wild at Heart,' we celebrate his individuality and his belief in personal freedom. What's your favorite Lynch film? https://t.co/wR24n8C9Cy pic.twitter.com/6rNh52l3fU

— IMDb (@IMDb) January 20, 2021

Ακολούθησε μία άλλη νουάρ ταινία βασισμένη στο μυθιστόρημα «Twin Peaks», το οποίο σχεδιάστηκε ως τηλεοπτική σειρά. Καθώς το «Twin Peaks» βρισκόταν στην παραγωγή, ο Λιντς άρχισε να εργάζεται πάνω σε μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Wild at Heart» του Μπάρι Γκίφορντ, με τους Νίκολας Κέιτζ και Λόρα Ντερν στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενός road movie. Το «Wild at Heart» έκανε πρεμιέρα στις Κάννες το 1990 και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.

DAVID LYNCH



Cannes Film Festival.

Golden Palm for "Wild at Heart", 1990. pic.twitter.com/yPtDiEkVy2 — Antía (@alfinaldedylan) July 13, 2021

Το 1997 ο Λιντς άρχισε να επιστρέφει στις αβανγκάρντ ρίζες του με το «Lost Highway», ένα σουρεαλιστικό θρίλερ με πρωταγωνιστές τον Μπιλ Πούλμαν και την Πατρίσια Αρκέτ, το οποίο απέτυχε στο box office.