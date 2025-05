Έκθεση Μπασκιά στον Πειραιά

Η άφιξη του Ζαν Μισέλ Μπασκιά στον Πειραιά δημιουργεί προσδοκίες. Αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να έρθει σε επαφή με το έργο ενός καλλιτέχνη που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη τέχνη. Η γκαλερί The Intermission, σε συνεργασία με τη Galerie Enrico Navarra, παρουσιάζει την έκθεση «Jean-Michel Basquiat: Untitled» από τις 22 Μαΐου έως τις 2 Αυγούστου 2025. Είκοσι έργα σε χαρτί, δημιουργημένα μεταξύ 1979 και 1987, αποκαλύπτουν το πρώιμο έργο του καλλιτέχνη που αμέσως τον έβαλε στο κέντρο του εικαστικού χάρτη.

Γεννημένος το 1960 στο Μπρούκλυν της Νέας Υόρκης, θα φύγει σε ηλικία 17 ετών από το σπίτι του για να ζήσει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Εκεί, βρίσκει διέξοδο στην τέχνη. Ζωγραφίζει με σπρέι τους τοίχους της πόλης υπογράφοντας ως SAMO (same old shit), παρέα με τον Al Diaz – το άλλο μέλος του καλλιτεχνικού διδύμου. Η ένταση και το αναγνωρίσιμο ύφος της δουλειάς του τον καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανερχόμενης νεοϋρκέζικης καλλιτεχνικής σκηνής της δεκαετίας του ’80.

Η συμμετοχή του στην ομαδική έκθεση «New York/New Wave» στο MoMA PS1 το 1981 θα αποτελέσει καθοριστική στιγμή στην πορεία του, καθώς του ανοίγει τις πόρτες του διεθνούς καλλιτεχνικού κόσμου. Μέσα σε λίγα χρόνια, συμμετέχει στην Documenta 7, στο Κάσελ της Γερμανίας, ως ο νεότερος καλλιτέχνης που έχει προσκληθεί ποτέ στην εμβληματική έκθεση, γίνεται εξώφυλλο των New York Times και συνεργάζεται με το είδωλό του, τον Άντι Γουόρχολ.

Jean-Michel Basquiat, «Untitled», 1981, λαδοπαστέλ σε χαρτί, 42,5 x 58 cm / @Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York

Η δουλειά του Ζαν Μισέλ Μπασκιά (1960-1088) συνδυάζει το προσωπικό με το πολιτικό, το ποιητικό με το αυθόρμητο. Αντλεί έμπνευση από την τζαζ, τη μαύρη ιστορία, την pop κουλτούρα, την ιατρική εικονογράφηση, και τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Χωρίς ακαδημαϊκή εκπαίδευση, αλλά με οξύ ένστικτο, χτίζει ένα πολυσύνθετο εικαστικό λεξιλόγιο που επηρέασε βαθιά τόσο τη σύγχρονη ζωγραφική όσο και τους καλλιτέχνες της επόμενης γενιάς. Το έργο του συνεχίζει να εκτίθεται διεθνώς, να επανερμηνεύεται και να συνομιλεί με το σήμερα, όπως αποδεικνύουν μεγάλες θεσμικές εκθέσεις, όπως αυτή του Fondation Louis Vuitton το 2019.

Ο τίτλος της έκθεσης «Untitled» στην πειραιώτικη γκαλερί επιχειρεί να φωτίσει τις πολλαπλές πλευρές του Μπασκιά: ευέλικτος, τολμηρός, δύο βήματα μπροστά από την εποχή του, απόλυτα ελεύθερος και αντισυμβατικός. Ξορκίζει και παράλληλα προκαλεί το χάος, πειραματιζόμενος με διαφορετικά μέσα και ευφυείς εναλλαγές ανάμεσα στη ζωγραφική και το σχέδιο, από το κείμενο και την ποίηση στον πολιτικό σχολιασμό, κι από την ποπ κουλτούρα στη μνημειακή τέχνη.

Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης ηλεκτρίζουν τη φαντασία του, η Αρχαία Ελλάδα το ίδιο, η βίαιη σάτιρα των Looney Tunes, το χρηματιστήριο, η πολιτική, η ιστορία, η τηλεοπτική κοσμογονία της εποχής Ρήγκαν. Όλα αυτά, οι δημιουργικές εμμονές του, συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο, εσωτερικά εκρηκτικό σύμπαν που συνεχίζει να εκπροσωπεί τη νεανική αστική κουλτούρα δεκαετίες μετά το πρόωρο φευγιό του.

Ο Ζαν Μισέλ Μπασκιά. Τμήμα της φωτογραφίας στην κεντρική του παρόντος σημειώματος

Διάρκεια Έκθεσης: 22 Μαΐου – 2 Αυγούστου 2025 Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Μαΐου, 6 - 9 μ.μ. Πολυδεύκους 37Α, 185 45 Πειραιάς theintermission.art Ώρες Λειτουργίας: Τετάρτη - Σάββατο, 12 μ.μ. - 8 μ.μ.