Σταθερά στην πρώτη θέση Μουσείο Ακρόπολης και Ιερός Βράχος

Παραπάνω από διπλάσιες ήταν οι εισπράξεις που προέκυψαν από την επίσκεψη σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, τον Απρίλιο 2025, συγκριτικά με τον Μάρτιο 2025· καθώς, τον Απρίλιο ανήλθαν σε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ ενώ τον Μάρτιο σε άνω των 10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διαφορά που παρουσιάζεται σχετικά με την επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων τον Απρίλιο του 2025 συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024, δεν είναι τόσο θετική.

Αυτό, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, κατά τον μήνα Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7%, των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 21,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 30,1%. Ομοίως και στους αρχαιολογικούς χώρους: κατά τον μήνα Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 10,5%, των επισκεπτών ελευθέρας εισόδου κατά 19,2% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 43,0%.

Παρά του ότι από την άνοιξη και εντεύθεν είθισται να παρατηρείται αύξηση στην επισκεψιμότητα, υπενθυμίζουμε ότι το Πάσχα εορτάστηκε, φέτος, τον Απρίλιο. Πλην της εξόδου των πολιτών από το άστυ τους, κατά τις ημέρες του Πάσχα, τις ημέρες εκείνες,επίσης, μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ανά την Ελλάδα παραμένουν κλειστά. Η μεγαλύτερη μείωση της επισκεψιμότητας καταγράφεται στο σύνολο επισκεπτών ελευθέρας εισόδου – συνεπώς, δεν επηρέασε αρνητικά τις εισπράξεις, εξ ου και η αύξηση που παρατηρείται σε αυτές.

Μουσείο Ακρόπολης και Ιερός Βράχος διατηρούν τα πρωτεία

Η μείωση της επισκεψιμότητας, τον Απρίλιο 2025 συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2024, παρατηρείται ακόμη και στο Μουσείο της Ακρόπολης (-7,3%) καθώς και στην Ακρόπολη Αθηνών (-7,5), δίχως, ωστόσο, να χάνουν την πρωτιά τους στην κατάταξη επισκεψιμότητας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, αντίστοιχα.

Όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα, μετά το Μουσείο της Ακρόπολης με 199.172 επισκέπτες για τον Απρίλιο 2025, την πεντάδα συμπληρώνουν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (71.508 επισκ. και μεταβολή -10,4%), το μουσείο των Δελφών (64.810 επισκ. και μεταβολή -23,7%), της Αρχαίας Ολυμπίας (36.079 επισκ. και -26% μεταβολή) και του Ηρακλείου Κρήτης (35.669 επισκ. και μεταβολή 4,1%).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Μετά την Ακρόπολη Αθηνών με 486.937 επισκέπτες τον Απρίλιο 2025, την πεντάδα συμπληρώνουν οι αρχαιολογικοί χώροι της Κνωσού (87.990 επισκ. και μεταβολή -3,6%), Επιδαύρου (82.023 επισκ. και μεταβολή -0,1%), Ακροπόλεως Μυκηνών και Θησαυρού Ατρέα (77.863 επισκ. και μεταβολή -21,7%) και Ακροπόλεως Λίνδου (41.531 επισκ. και μεταβολή -10,4%).

Δεδομένων των στοιχείων για τον Απρίλιο, δίδεται μία συνολικά εικόνα για το πρώτο τετράμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Ειδικότερα, κατά τους μήνες Ιανουάριος - Απρίλιος 2025, παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 2,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 1,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 42,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, την ίδια περίοδο, παρατηρείται μείωση κατά 3,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, στον αριθμό επισκεπτών, κατά 9,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 35,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Όσο για τις εισπράξεις, όπως προαναφέραμε, καταγράφεται αύξηση. Όπως αναγράφεται και στον παραπάνω πίνακα, το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 25.535.581 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.870.293 ευρώ αφορούν στα μουσεία και τα 19.665.288 ευρώ στους αρχαιολογικούς χώρους.

Κεντρική φωτ.: Λήψη του Παρθενώνα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Πηγή φωτ.: Shutterstock