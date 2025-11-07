Πράξη αγάπης το φαγητό, γεμίζει ευωδιά την κουζίνα και κάθε χώρο όπου έπειτα «ταξιδεύει» το φρεσκομαγειρεμένο πιάτο. Η μυρωδιά αποθηκεύεται στη συναισθηματική μνήμη και χάριν παρόμοιων μυρωδιών ανακαλούνται ευθύς στιγμές παρμένες από το τραπέζι του φαγητού. Τριγύρω από ένα τραπέζι ενίοτε κατατίθενται και οι ιδέες των ταινιών και σταδιακά προστίθενται τα υπόλοιπα υλικά (λ.χ. χρηματοδότηση, ηθοποιοί, μουσική) ώσπου η εκάστοτε ιδέα να πάρει μορφή, να παρουσιαστεί στη μεγάλη οθόνη και να «γεννήσει» και αυτή αναμνήσεις στο κοινό.

Τρόπον τινά οι ταινίες ενέχουν τη δική τους μαγειρική, κοινός άξονας ότι «το φαγητό και οι ταινίες γεννούν αναμνήσεις» όπως υπογράμμισε (04/11) σε δημοσιογραφική συνάντηση στο «Δωμάτιο με θέα», στο «Ολύμπιον», ο μάγειρας και ιδιοκτήτης των εστιατορίων Tanpopo και Hafu, Σωτήρης Κοντιζάς, ο οποίος επελέγη ως ambassador στο τμήμα της Αγοράς του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ). Ρόλος του, η προώθηση των σημαντικών διεργασιών μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον κομβικό ρόλο της Αγοράς.

Με τη σειρά της, η Αγορά αποτελεί το αναπτυξιακό τμήμα του ΦΚΘ και οργανώνει δράσεις για την υποστήριξη και προώθηση του οπτικοακουστικού έργου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA, προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης, επαγγελματικής εξέλιξης, βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα με σκοπό την ενίσχυση και ολοκλήρωση των σχεδίων παραγωγής, και πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά το διάστημα μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου 2025.

@Νεκταρία Μαραγιάννη

«Ο θεσμός του ambassador προέκυψε πριν από λίγα χρόνια με σκοπό να κάνουμε την Αγορά πιο ορατή καθώς πρόκειται για ένα τμήμα του φεστιβάλ που αφορά επαγγελματίες, συνεπώς είναι ένα τμήμα ''κλειστό'' στο κοινό σε όλα τα φεστιβάλ ανά τον κόσμο». Δεν παύει, όμως, να είναι σημαντικό. Εν προκειμένω, «είναι το 30% των διεργασιών και του προϋπολογισμού του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

»Γι’ αυτό και αποφασίσαμε, κάθε φορά, να επιλέγεται ένα διαφορετικό πρόσωπο το οποίο να προέρχεται από μία άλλη μορφή τέχνης και να έχει επιτύχει στον τομέα του, ώστε να ενθαρρύνει μεν τους νέους να παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους, να επικοινωνεί δε, στο ευρύ κοινό, τον ρόλο της Αγοράς». Υπό αυτό το σκεπτικό, σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΦΚΘ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, έχουν επιλεγεί, στο παρελθόν, στον ρόλο του ambassador, πρόσωπα όπως η Χάρις Αλεξίου και η Βικτόρια Χίσλοπ.

Παρότι ο ρόλος της Αγοράς είναι κομβικός – καθώς αποτελεί τη βασική προϋπόθεση και την απαραίτητη πρώτη ύλη για να υπάρξει φεστιβάλ και συνάμα είναι η μαγιά που χρειάζεται για τα μελλοντικά φεστιβάλ– είναι ένα τμήμα κλειστό κατά μέρος του στο ευρύ κοινό ώστε να «προστατευθούν» και οι ιδέες που κατατίθενται. Παρά ταύτα, όπως σημείωσε η επικεφαλής της Αγοράς, Αγγελική Βέργου, υπάρχουν ενέργειες οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό, όπως τα masterclasses.

Όσο για το επίκεντρο ενδιαφέροντος του φεστιβάλ, είναι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, καθώς το ΦΚΘ «θέλει να στηρίξει τον κινηματογράφο της γειτονιάς μας που δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με άλλους».

Από τη δημοσιογραφική συνάντηση στο «Δωμάτιο με θέα» του «Ολύμπιον» @Νεκταρία Μαραγιάννη

Άξιος αναφοράς ο τίτλος που έχει επιλεχθεί για το εν λόγω τμήμα – Αγορά – ενώ στα άλλα φεστιβάλ τιτλοφορείται Market. Η επιλογή έχει τις καταβολές της στην Αρχαία Ελλάδα και στην Αρχαία Αγορά. «Όπως τότε αγόρευαν και συζητούσαν και παράλληλα εμπορεύονταν, έτσι στην Αγορά του Φεστιβάλ οι μετέχοντες συζητούν επί των ιδεών και των σταδίων των ταινιών τους. Κατά κάποιον τρόπο, τις ταινίες τις προωθούμε, τις πουλάμε», ανέφερε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης.

Εκείνο το οποίο διαφέρει είναι τα στάδια. «Στο Crossroads όπου η ιδέα είναι στο χαρτί υπάρχει αγωνία στο βλέμμα των συμμετεχόντων. Στο work in progress όπου η ιδέα έχει προχωρήσει και έχει πάρει μορφή υπάρχουν χαμόγελα αλλά υπάρχει επίσης άγχος και αγωνία ώστε να βρεθούν τα χρήματα που υπολείπονται», όπως κατέθεσε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς και η Αγγελική Βέργου στην Αγορά του ΦΚΘ. Φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Σημειωτέον ότι φέτος, η Αγορά του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με τον υψηλού κύρους οργανισμό European Audiovisual Entrepreneurs - EAVE, που εξειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση, την ανάπτυξη έργων και τη δικτύωση παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων.

Όπως είχε ανακοινωθεί, στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα αφορά ένα μοναδικό εργαστήριο με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής και συμπαραγωγής, τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου εν όψει των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα το 2027.

Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με το Ινστιτούτο MIDPOINT, έναν διεθνή οργανισμό εκπαίδευσης και δικτύωσης στον οπτικοακουστικό τομέα για ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο διοργανώνει για τους παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Feature Launch, ένα εντατικό, εξειδικευμένο εργαστήριο με έμφαση στη βιωσιμότητα και τη στρατηγική των εταιρειών παραγωγής τους.

Κεντρική φωτ.: Ο Σωτήρης Κοντιζάς. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης