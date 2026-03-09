«Γιατί μήνυσες τον Ντόναλντ Τραμπ; – Επειδή με αποκάλεσε ψεύτρα και δεν μπορούσα να περιμένω» λέει η δημοσιογράφος και συγγραφέας Τζιν Κάρολ στην κάμερα της Άιβι Μίροπολ, σχετικά με τη μήνυση που είχε ασκήσει (2019) στον Αμερικανό επιχειρηματία και πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση, σε μία περίοδο κατά την οποία το κίνημα MeToo είχε «πνίξει» τις ΗΠΑ.

«Όλη μου η καριέρα βασίστηκε στο γεγονός ότι ήμουν αξιόπιστη» και «η μέρα ανακοίνωσης της απόφασης του δικαστηρίου ήταν η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου, ένιωσα ότι το όνομά μου επέστρεψε», συνεχίζει, σε άλλο σημείο, η Τζιν Κάρολ, στο ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν / Ask E. Jean» (2025) το οποίο προβλήθηκε στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (5-15 Μαρτίου). Του αξίζουν εύσημα για την επιλογή προβολής ενός ντοκιμαντέρ στο οποίο γίνεται λόγος για την αξία του αγώνα να αποδοθεί δικαιοσύνη – αγώνας και αίτημα που ενέχουν επικαιρότητα σε κάθε περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας.

Το ζητούμενο είναι η αλήθεια και αυτή βρίσκεται στη φύση του ντοκιμαντέρ ως κινηματογραφικού είδους. Το ντοκιμαντέρ της Μίροπολ έχει ένταση και κρατά αμείωτη την προσοχή του κοινού, έχει – στα τελευταία λεπτά του – μικρές δόσεις χιούμορ από την Τζιν Κάρολ, «ελαφρύνοντας» τρόπον τινά την όλη φόρτιση που μεταδίδεται.

Η αίθουσα «Παύλος Ζάννας» πριν από την προβολή του ντοκιμαντέρ. @Νεκταρία Μαραγιάννη

Μέσα από αρχειακό υλικό και στιγμές που καταγράφηκαν επί τόπου, «ξετυλίγεται» η όλη πορεία της Τζιν Κάρολ: το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα το όνομά της έγινε συνώνυμο του ρεύματος της «Νέας Δημοσιογραφίας» στον αμερικανικό Τύπο, καθώς ήταν η πρώτη αναγνωρίσιμη γυναικεία υπογραφή σε «ανδροκρατούμενα» μέσα όπως το «Esquire» ή το «Playboy», αλλά και η συντάκτρια της μακροβιότερης στήλης στο «Elle».

Tο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα κατάφερε να καταδικαστεί (2023) στο δικαστήριο ένας πρώην πρόεδρος τον ΗΠΑ, και μάλιστα δύο φορές, παρόλο που η ίδια, μέχρι σήμερα, δεν έχει λάβει κανένα μέρος της αποζημίωσης που επιβλήθηκε να καταβάλει ο θύτης.

«Έχει κάτι να μας πει»

Γιατί θέλησε η Μίροπολ να γυρίσει το εν λόγω ντοκιμαντέρ; «Θέλησα συναντήσω τη Τζιν μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου της ''What Do We Need Men For? A Modest Proposal'' (Τι χρειαζόμαστε τους άνδρες; Μια σεμνή πρόταση, 2019) στο ''New York Magazine'', όπου χωρίς φόβο και με ασίγαστο πάθος παρέθετε λεπτομέρειες της επίθεσης που είχε δεχτεί. Δεν είχε ιδέα ότι η υπόθεση θα πάει σε δίκη, ήθελα μόνο να πω την ιστορία της και ήξερα ότι αυτή έχει κάτι να μας πει», σημείωσε η Μίροπολ το Σάββατο το απόγευμα (07/03) με το πέρας προβολής του ντοκιμαντέρ της.

Όπως μας ανέφερε, μέχρι στιγμής το ντοκιμαντέρ της έχει προβληθεί μόνο σε φεστιβάλ και δεν έχει πάρει διανομή ενώ θα γίνει προσπάθεια ώστε στις ΗΠΑ η ταινία να παρουσιαστεί σε ανεξάρτητη προβολή. Ρωτώντας την Τζιν, κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, διαπίστωσε πόσο θαρραλέα είναι αλλά και πόσο δυνατή έπρεπε να είναι απέναντι στο κοινό της.

Η Άιβι Μίροπολ. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η Μίροπολ κατέγραψε μια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί δημιουργώντας συνάμα το πορτραίτο μιας ξεχωριστής προσωπικότητας: μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στον ορισμό της ουσιαστικής χειραφέτησης και αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας πως δεν είναι αργά για κανέναν να ξαναγράψει την ιστορία του και να προσπαθήσει να αλλάξει τον κόσμο.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ «Ρώτα την Ι Τζιν / Ask E. Jean» (2025) της Άιβι Μίροπολ. Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης