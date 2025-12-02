Πόσοι βλέπουν θέατρο;

«Καταδικασμένος να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, ο άνθρωπος εφηύρε το θέατρο» (Λουί Ζουβέ) αλλά πόσοι λαμβάνουν της θεραπευτικής του λειτουργίας και ποια είδη επιλέγουν; Οι προτιμήσεις ποικίλουν και συνάδουν άρρηκτα με την ιδιοσυγκρασία καθενός καθώς και με τις παραγωγές που προσφέρονται, ενίοτε φέρνοντας στη θύμηση την πρώτη φορά που, ως παιδιά, βρεθήκαμε σε μια θεατρική αίθουσα και μπροστά μας εκτυλίχθηκε ένας νέος κόσμος.

Μπορεί με την πάροδο των χρόνων το παιδικό θέατρο να μην κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις, όμως ανθεί: προάγει την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών, περιλαμβάνει επίσης στο κοινό του ανθρώπους κάθε ηλικίας «αγκαλιάζοντάς» τους, αποτελεί μία σταθερή επένδυση στον πολιτισμό και λαμβάνει της προσοχής πολλών – καθώς πολλοί εργάζονται σε αυτό και για αυτό.

Έχοντας αυτά ως δεδομένα, το παιδικό θέατρο κατέχει δικαίως τα πρωτεία κατά τη χειμερινή περίοδο 2023/24, οπότε και καταγράφονται συνολικά 1.181 παραστάσεις – αριθμός που δικαιολογείται και από τις παραστάσεις που ανεβαίνουν τις πρωινές ώρες (Δευτέρα-Παρασκευή) για τα σχολεία, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τον αριθμό των θεατών (204.255) στο είδος του παιδικού θεάτρου. Πρόκειται για αριθμητικά στοιχεία τα οποία προκύπτουν από την Έρευνα Κίνησης Κρατικών - Δημοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών του θεατρικού έτους 2023-2024, που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ, δίνοντάς μας μία ευρεία εικόνα για την απήχηση των θεαμάτων.

Πλην των πρωινών ωρών – κατά τις καθημερινές – των παραστάσεων παιδικού θεάτρου, υπενθυμίζουμε ότι δίνονται, ως είθισται, τα Σαββατοκύριακα, είτε επίσης πρωινές ώρες είτε νωρίς το απόγευμα. Σαφώς, τότε, τα παιδιά δεν βρίσκονται μόνα τους στο θέατρο, συνοδεύονται από τους γονείς ή κάποιον άλλον ενήλικα που επίσης παρευρίσκονται στην παράσταση.

Σαφώς, τα στοιχεία αυτά για το παιδικό θέατρο είναι ενθαρρυντικά· διαμέσω του θεάτρου προάγεται η πνευματική καλλιέργεια των παιδιών, καθώς αποτελούν τους πολίτες του αύριο. Το θέατρο εμποτίζει με ανθρωπιά και ενσυναίσθηση το κοινό του – αμφότερα τα στερείται η εποχή μας.

Πηγή φωτ.: Shutterstock

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ψηλά στη λίστα των προτιμήσεων των θεατών βρίσκονται, επίσης, το κλασικό θέατρο και το αρχαίο δράμα, κατά τη χειμερινή και την εαρινή περίοδο (2023/24), αντίστοιχα, οι συναυλίες όμως συγκεντρώνουν το περισσότερο κοινό και στις δύο περιόδους. Μάλιστα, οι συναυλίες που δίνονται κατά τη θερινή περίοδο είναι οι περισσότερες αριθμητικά (426) από οποιοδήποτε άλλο θέαμα – πρωτιά που σχετίζεται με τις περιοδείες ανά τη χώρα.

Με μία ευρύτερη εικόνα, συνολικά 2.891.185 θεατές παρευρέθηκαν σε 6.698 παραστάσεις 2.756 έργων κρατικών δημοτικών - θεάτρων και ορχηστρών κατά την περίοδο 2023-24. Η δραστηριότητα των κρατικών - δημοτικών θεάτρων και ορχηστρών ανήλθε σε 2.756 έργα, σε 6.698 παραστάσεις και σε 2.891.185 θεατές, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,3% στον αριθμό των έργων, κατά 27,8% στον αριθμό των παραστάσεων και κατά 21,2% στον αριθμό των θεατών σε σύγκριση με το θεατρικό έτος 2022-2023.

Όπως αναφέραμε παραπάνω και προκύπτει επίσης από τον παρακάτω πίνακα, κατά τη χειμερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις συναυλίες (313.005), στην κατηγορία «άλλο είδος» (205.285) και στο παιδικό θέατρο (204.255), ενώ κατά τη θερινή περίοδο, ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών καταγράφηκε στις συναυλίες (559.054), στην κατηγορία «άλλο είδος» (206.897) και στο αρχαίο δράμα (200.233).

Η ραγδαία αύξηση των θεατών σε αυτό το είδος (αρχ. δράμα), κατά την εαρινή περίοδο, συνάδει άρρηκτα με τις παραστάσεις που ανεβαίνουν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και συνεχίζουν το «ταξίδι» τους με περιοδείες ανά τη χώρα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Καθόλου αμελητέο δεν είναι ότι το ποσό των επιχορηγήσεων των Κρατικών Δημοτικών Θεάτρων και Ορχηστρών κατά την περίοδο 2023/24, είναι το μεγαλύτερο σε βάθος δεκαετίας, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που δίνει το υπουργείο Πολιτισμού στο θέατρο και τη μουσική, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο και το έργο Ελλήνων δημιουργών και καλλιτεχνών.

Για να μιλήσουμε με αριθμούς, οι συνολικές επιχορηγήσεις την περίοδο 2023/24 ανήλθαν σε συνολικά 64.751.727 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2023. Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι συγκριτικά με το 2015, οι επιχορηγήσεις διπλασιάστηκαν, σημαντική ήταν επίσης η αύξηση που κατέγραψαν το 2023 (62.725.564) συγκριτικά με το 2022 (46.867.131).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Ακόμα ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προκύπτει από τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, είναι οι απασχολούμενοι στα Κρατικά, Δημοτικά Θέατρα και τις Ορχήστρες, το έτος 2024. Από τους συνολικά 3.876 απασχολούμενους, οι καλλιτέχνες είναι 1.604, το διοικητικό προσωπικό ανέρχεται στους 498, οι περισσότεροι είναι οι λοιποί απασχολούμενοι (τεχνικοί, ταξιθέτριες κλπ) που ανέρχονται στους 1.774.

Στοιχείο το οποίο απουσιάζει, και θα ήταν ενδιαφέρον, είναι ο αριθμός των εισιτηρίων που κόπηκαν με και χωρίς ελεύθερη είσοδο (ή πρόσκληση) καθώς θα έδινε μία ίσως πιο καθαρή εικόνα για εάν το κοινό το προτιμά ή δεν το προτιμά (και) λόγω του κόστους μίας παράστασης ή συναυλίας.