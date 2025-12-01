Γιατί οι μεγάλοι οίκοι βλέπουν νέο ράλι στο χρυσό το 2026

Το 2024 και οι πρώτοι μήνες του 2025 σηματοδότησαν μια έντονη ανοδική αντίδραση στην τιμή του χρυσού. Όσοι, μάλιστα, αναλυτές μιλούσαν για υπέρβαση του πρώτου, τότε, ψυχολογικού «φράγματος» των 3.000 δολαρίων ανά ουγγιά αντιμετωπίστηκαν επιφυλακτικά.

Σήμερα, οι περισσότεροι αναλυτές «βλέπουν» ότι θα συνεχισθεί η πορεία του χρυσού σε νέα επίπεδα - ρεκόρ. Οι αναλυτές της Wall Street «βλέπουν» μια αύξηση γύρω στο +20% για το 2026. Αν και πολλοί υποστηρίζουν ότι θα είναι δύσκολο για το πολύτιμο μέταλλο να επιτύχει διψήφια αύξηση. Πάντως, στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, την Παρασκευή, ο χρυσός βρισκόταν στα 4.220 δολάρια η ουγγιά, περίπου, καταγράφοντας άνοδο άνω του 57% από την αρχή του έτους.

Η άνοδος αυτή, όμως, βοηθήθηκε από πολλούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η αύξηση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, ο επίμονος πληθωρισμός και η ανησυχία των επενδυτών για την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας και τους δασμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος με τη Wall Street βρίσκονται και οι αναλυτές της Bank Of America και προβλέπουν ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 5.000 δολάρια το επόμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση 19% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Μάλιστα θεωρούν ότι οι ανοδικοί παράγοντες θα συνεχιστούν και το επόμενο έτος, όπως η αύξηση του ελλείμματος στις ΗΠΑ αλλά και οι «ανορθόδοξες», όπως χαρακτηρίζονται, μακροοικονομικές πολιτικές του προέδρου Τραμπ.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs χαμηλώνουν λίγο «τον πήχη» για τον χρυσό στο 17%, βλέποντας ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Και αυτοί πιστεύουν ότι δεν εκλείπουν οι λόγοι για την άνοδο της τιμής του χρυσού που είναι η αύξηση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες και η μείωση των επιτοκίων.

Ειδικότερα, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά περίπου 75 μονάδες βάσης το επόμενο έτος, ένας παράγοντας που αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία όπως ο χρυσός.

Στα ίδια επίπεδα διαμορφώνονται και οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Deutsche Bank, οι οποίοι βλέπουν μια άνοδο για τον χρυσό γύρω στο 18%, στα 4.950 δολάρια η ουγγιά

Η ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF φαίνεται επίσης ότι θα παραμείνει ισχυρή, προσθέτουν οι αναλυτές της Deutsche Bank

Όλοι οι παράγοντες συνηγορούν υπέρ μιας αναβάθμισης για το 2026. Και αυτό γιατί υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι για το πολύτιμο μέταλλο εάν η αγορά αντιμετωπίσει μια βαθύτερη διόρθωση, εάν η Fed μειώσει τα επιτόκια λιγότερο από το αναμενόμενο το επόμενο έτος ή εάν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις αρχίσουν να εξομαλύνονται.

Μεταξύ των 3.600 και 4.400 δολαρίων ανά ουγγιά τοποθετεί την τιμή του χρυσού η HSBC. Μια εκτίμηση λιγότερο αισιόδοξη αλλά θετική, καθώς η ανώτερη τιμή σημαίνει 5% άνοδο για το χρυσό.

Σημαντικό στοιχείο στην ανοδική διαμόρφωση της τιμής θεωρείται η πιθανότητα να συνεχιστούν οι αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο, σε συνδυασμό με πιο βίαιες μορφές εθνικισμού, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εθνικισμού με τη μορφή δασμών, γεωπολιτικών κινδύνων, αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ερωτημάτων σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed.

Η άνοδος θα μπορούσε να αρχίσει να επιβραδύνεται στο β’εξάμηνο του έτους, υποθέτει, ο ίδιος αναφέροντας παράγοντες όπως η μεγαλύτερη προσφορά χρυσού, η πιθανή μείωση της φυσικής ζήτησης και η χαλάρωση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες πέραν του ορίου των 4.000 δολαρίων.