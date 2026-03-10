Πέθανε ο σπουδαίος κινηματογραφιστής Γιώργος Πανουσόπουλος

Σε ηλικία 84 ετών «έφυγε» σήμερα από τη ζωή ο σημαντικός Ελληνας κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Γιώργος Πανουσόπουλος.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1942. Το 1977 έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία «Άρχοντες» του Μανούσου Μανουσάκη.

Η ταινία του «Μανία» του 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ' αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έκανε ένα αφιέρωμα στον Πανουσόπουλο, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες Ταξίδι του μέλιτος, Οι απέναντι, Μανία, Μ' αγαπάς;, Ελεύθερη κατάδυση, Μια μέρα τη νύχτα Τεστοστερόνη, Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ, Ιακώβ, εγέννησε..., Ο καφές καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές Ταφεία, η γιορτή των προγόνων, Millenium 2000, η τελευταία δύση της χιλιετίας και Εισαγωγή στην τελετή έναρξης, Ολυμπιακοί Αγώνες 2004.

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού.