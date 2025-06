Πέθανε ο Βρετανός συγγραφέας Φρέντερικ Φορσάιθ - Είχε γράψει «Τα σκυλιά του πολέμου»

Συγγραφέας βιβλίων όπως «Τα σκυλιά του πολέμου», πρώην ανταποκριτής των Reuters και BBC καθώς και πληροφοριοδότης της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας MI6, ο Βρετανός, Φρέντερικ Φορσάιθ, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε ο εκδότης του. Ο αποθανών έγινε γνωστός χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες του ως δημοσιογράφος στο Παρίσι για να γράψει την ιστορία μιας αποτυχημένης συνωμοσίας δολοφονίας του Σαρλ ντε Γκωλ.

Το βιβλίο «The Day of the Jackal» (Η ημέρα του τσακαλιού), στο οποίο ένας Άγγλος δολοφόνος προσλαμβάνεται από Γάλλους παραστρατιωτικούς οργισμένους με την αποχώρηση του Ντε Γκωλ από την Αλγερία, εκδόθηκε το 1971, αφού ο Φόρσιθ βρέθηκε άφραγκος στο Λονδίνο. Γραμμένο μέσα σε μόλις 35 ημέρες, το βιβλίο απορρίφθηκε από πολλούς εκδότες που ανησυχούσαν ότι η ιστορία ήταν ελαττωματική και δεν θα πουλούσε καθώς ο ντε Γκωλ δεν είχε δολοφονηθεί.

Όμως το θρίλερ του Φορσάιθ με τον καταιγιστικό ρυθμό, γεμάτο με δημοσιογραφικές λεπτομέρειες, έγινε αμέσως επιτυχία. Ο κάποτε φτωχός δημοσιογράφος έγινε πλούσιος συγγραφέας μυθιστορημάτων.

«Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να γίνω συγγραφέας. Εξάλλου, οι συγγραφείς είναι παράξενα πλάσματα, και αν προσπαθούν να ζήσουν από αυτό, ακόμη περισσότερο», έγραψε αργότερα ο Φορσάιθ στα απομνημονεύμά του, «The Outsider - My Life in Intrigue».

Author Frederick Forsyth has died at the age of 86, his agent has said.



