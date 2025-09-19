Ο Ντάνιελ Ντέι - Λιούις έρχεται τον Οκτώβριο στην Αθήνα

Οκτώ χρόνια μετά τη συμμετοχή του στην ταινία «Αόρατη κλωστή» και τη δήλωσή του, τότε (σ.σ. 2017) ότι αποσύρεται από την υποκριτική, ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Βρετανός ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις διακόπτει την άτυπη «συνταξιοδότησή» του και επιστρέφει στο σινεμά, με πρωταγωνιστικό ρόλο στο σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν Ντέιλ-Λιούις, με τίτλο «Ανεμώνη».

Η ταινία θα κάνει ελληνική πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας (1-12 Οκτωβρίου), με τον Ντάνιελ Ντέι - Λιούις να δίνει το «παρών», όπως αυτό ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Φεστιβάλ την Τετάρτη (17/09) το απόγευμα, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Στην πολυαναμενόμενη «Ανεμώνη», ο Ντάνιελ υποδύεται έναν ερημίτη που ζει σε δάσος της Βόρειας Αγγλίας, όπου μεταβαίνει για να συναντηθεί με αυτόν ο μεσήλικας αδερφός του (Σον Μπέρι) προκειμένου να γεφυρώσουν τη μεταξύ τους σχέση. Η ελληνική πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιείται κατόπιν της παγκόσμιας πρεμιέρας της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (26 Σεπτεμβρίου - 13 Οκτωβρίου) και δύο ημέρες αφόρου διανεμηθεί (10 Οκτωβρίου) σε ευρύ κινηματογραφικό κύκλωμα στις ΗΠΑ.

Πλην του Ντέι - Λιούις κορυφαίο επίσης γεγονός στο πλαίσιο των Νυχτών Πρεμιέρας είναι η απονομή τιμητικού βραβείου στον σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν, για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο· στο πλαίσιο αυτής της βράβευσης θα προβληθεί η ταινία του «Το τέλος μιας σχέσης» (1999).

Ταινίες οι οποίες θα κάνουν επίσης πρεμιέρα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, είναι οι προβληθείσες και πολυσυζητημένες στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βενετίας «Καμία Άλλη Επιλογή» του Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν-γουκ καθώς και το «After the Hunt» του Ιταλοαλγερίνου Λούκα Γκουαντανίνο, με την Τζούλια Ρόμπερτς σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Με την υποστήριξη του Onassis Culture και της Spentzos Film θα προβληθεί (2 Οκτωβρίου) στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, «Ο μυστικός πράκτορας» (The Secret Agent) του Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο. Τιμηθείσα με βραβείο σκηνοθεσίας και ανδρικής ερμηνείας (για τον Βάγκνερ Μούρα) στο πρόσφατο Φεστιβάλ των Καννών, η ταινία μας «ταξιδεύει» πίσω στο 1977, κατά την περίοδο που η Βραζιλία τελεί υπό δικτατορικό καθεστώς. Σε εκείνο το παρόν, καταφθάνει στην πόλη Ρεσίφε ένας 40χρονος άνδρας με ασαφείς προθέσεις, ο οποίος φαίνεται συνάμα να απειλείται.

Στα highlight της 31ης διοργάνωσης περιλαμβάνεται το masterclass (Γαλλικό Ινστιτούτο, 4/10) με θέμα το μοντάζ και προσκεκλημένο - εισηγητή τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα μοντέρ και δις υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ, Γιώργο Μαυροψαρίδη (ACE, BFE, GFE), το όνομα του οποίου έχει συνδεθεί με ταινίες που ξεχώρισαν για την αισθητική, τον ρυθμό και τη δύναμη της αφήγησής τους, όπως οι πολυβραβευμένες «Poor Things», «Η Ευνοούμενη», «Ο Αστακός» και «Κυνόδοντας» αλλά και την πρόσφατη «Βουγονία» στις οποίες συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

Το εν λόγω masterclass συνδιοργανώνουν οι Νύχτες Πρεμιέρας από κοινού με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), στο πλαίσιο του δημοφιλούς και αγαπημένου Διαγωνιστικού Τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες».

Ακόμη, με μεγάλο υποστηρικτή το ΕΚΚΟΜΕΔ kai μεγάλο χορηγό τη Nova, οι Νύχτες Πρεμιέρας συνεχίζουν την αδιάλειπτη και ένθερμη ανάδειξη της εγχώριας δημιουργίας, με νεανική ορμή και ελπιδοφόρα εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας το ελληνικό σινεμά. Η «καρδιά» της ελληνικής παραγωγής χτυπά στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, όπου εφέτος, τα βραβεία του τμήματος θα διεκδικήσουν 51 ταινίες οι οποίες επιλέχθηκαν από τις συνολικά 423 –αριθμός ρεκόρ– που υποβλήθηκαν, σημειώθηκαν αριθμό ρεκόρ.

Στιγμιότυπο από τις 51 ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνιστούν στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας. Πηγή φωτ.: Νύχτες Πρεμιέρας

Εκτός διαγωνιστικού τμήματος και ως ταινία λήξης του «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» θα προβληθεί κάνοντας την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία «Noi», η οποία μάλιστα τιμήθηκε με τον «Χρυσό Διόνυσο» στο 48ου Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (8-14 Σεπτεμβρίου), εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο «εισιτήριο» για τη συμμετοχή στη μακρά λίστα υποψηφιοτήτων του Βραβείου Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους.

Σημειωτέον ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνίζονται στις «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, θα εξαιρεθούν από τη βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες μικρού μήκους έχουν λάβει κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα θα έχουν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη Τύπου, το πλήρες πρόγραμμα των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας θα ανακοινωθεί διαδικτυακά, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα, στις 19 Οκτωβρίου, θα ανακοινωθεί η ταινία έναρξης και στις 22 Σεπτεμβρίου η ταινία λήξης του Φεστιβάλ.

Λήψη από τη συνέντευξη Τύπου του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Νύχτες Πρεμιέρας» @Νεκταρία Μαραγιάννη

Οι αίθουσες οι οποίες φιλοξενούν φέτος τις Νύχτες Πρεμιέρας είναι ο Δαναός, το Cinobo Όπερα, το Άστορ, το Άστυ, το Τριανόν, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, ενώ η τελετή λήξης και απονομής βραβείων του Διεθνούς Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιείται με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) και μεγάλο χορηγό τη Nova.

* Όλα τα έσοδα της προβολής της ταινίας «Ανεμώνη» θα διατεθούν για τους πολύτιμους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Κεντρική φωτ.: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κατά την 19η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Screen Actors Guild Awards στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο 2013. Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File