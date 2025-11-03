Ο Ανάλγητος

Η είδηση των ημερών είναι οι δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη για τα ΕΛΤΑ. Ο Κωστής εξερράγη, καθώς ένιωσε και όχι άδικα ότι βάλλεται αδίκως. Το θέμα παίρνει και εσωκομματικές διαστάσεις. Θα είναι μία δύσκολη εβδομάδα με «δύσκολες συζητήσεις». Ο Βαγγέλης Μυτιληναίος αποχωρεί από την Helleniq Energy. Οποιαδήποτε συμφωνία του με τον Λάτση θα περνούσε από την κρησάρα των υπερατλαντικών μας φίλων. Και δεν πέρασε. Ήταν μια πραγματική απελευθέρωση. Για τον Βαγγέλη... Τα μηνύματα της πρώτης δεξίωσης της Κίμπερλι Γκίλφοιλ στην Αθήνα.

Στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα παραβρέθηκαν μόνο δύο Έλληνες επιχειρηματίες, οι Αλέξανδρος Εξάρχου, μετά της συζύγου του Ελένης Βρεττού και ο Νίκος Τσάκος. Παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη: Από το Υπουργείο των Εξωτερικών ήταν ο Χάρης Θεοχάρης. Από το υπουργείο Άμυνας ήταν ο υπουργός Νίκος Δένδιας και από το Υπουργείο Ναυτιλίας ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Η δεξίωση δόθηκε για τα 250 χρόνια του σώματος των Αμερικανών πεζοναυτών. Γι’ αυτό και ήταν παρόντες και πολλοί Έλληνες στρατιωτικοί.

Ο Βαγγέλης Μυτιληναίος πίστεψε το καλοκαίρι, όταν και είδε τον Λάτση στη Γενεύη, ότι ήταν κοντά στον έλεγχο της Helleniq Energy. Ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα συμβεί. Και κάπου εκεί κτύπησαν τα τέλια στην άλλη πλευρά της θάλασσας. Διότι δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση. Η Helleniq Energy είναι κάτι περισσότερο από μια εταιρεία ενέργειας, όπως έδειξε και η υπόθεση της Chevron. Σε μια εποχή που παίζονται μεγάλα ενεργειακά παιγνίδια στην περιοχή, η πώληση της εταιρείας έχει τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Γι αυτό και η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί αλλαγή του ιδιοκτησιακού status quo. Στους πονηρούς καιρούς που διανύουμε, δεν είμαστε για το έργο το «Λιμάνι της Θεσσαλονίκης Νο 2»...

Κι αμέσως μετά είδαμε την παρουσία του Βαγγέλη στο συνέδριο στη Ναυτεμπορική του Μελισσανίδη της Εφημερίδας των Συντακτών, που μας έλεγε με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα έρθει πιο κοντά στη Ρωσία. Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και φυσικά στήριξε τις θέσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου περί κυβερνησιμότητας, προσπαθώντας να επεξηγήσει ακριβώς τι εννοούσε ο συνονόματός τους. Γεγονός που δηλώνει, αν μη τι άλλο, τη στενή σχέση που έχουν οι δύο άνδρες. Την οποία άλλωστε και δεν κρύβουν. Και γιατί να την κρύψουν άλλωστε.

Διευρύνεται το μπλοκ αυτών που θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη. Όχι ότι υπήρχαν αμφιβολίες για το ποιοι το απαρτίζουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι...

Οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται. Μια τουλάχιστον θέση στο επιστημονικό συμβούλιο του Αλέξη εξασφάλισε η Γιάννα Αγγελοπούλου μέσω στενού της συνεργάτη.

Στον λόγο του κ. Δένδια στο Πεντάγωνο συνέβαλε γνωστός δημοσιογράφος του καραμανλικού μπλοκ.

Τελικώς την απόφαση για τα ΕΛΤΑ την πήρε ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ή ήταν μια κεντρική κυβερνητική απόφαση; Δηλαδή μια απόφαση του επιτελικού κράτους; Προφανώς και ισχύει το τρίτο. Ήταν μια απόφαση που την ήξεραν όλοι. Από εκεί και πέρα ο Κωστής αντιλήφθηκε για άλλη μια φορά ότι επιχειρήθηκε σπέκουλα σε βάρος του και αντέδρασε. Λογικό. Ότι αντέδρασε! Και για όσους ξέρουν τον Κωστή η ανακοίνωση που εξέδωσε ισοδυναμεί με πυρηνική έκρηξη!

Και για όσους αμφιβάλλουν για το πόσο ενοχλημένος είναι, θα το δουν τις επόμενες ημέρες. Ο κ. Χατζηδάκης εμφανίζεται αποφασισμένος να ανοίξει πολύ «δύσκολες συζητήσεις».

Η ΝΔ ήταν πάντα το κόμμα των σταυροφόρων. Δεν είναι όπως η αριστερά που όλοι δουλεύουν για το κόμμα. Στη ΝΔ όλοι δουλεύουν για να εξασφαλίζουν τον σταυρό του αγνού ψηφοφόρου. Τέσσερα χρόνια κάνουν κυρίως αυτή τη δουλειά. Όλη η πολιτική δράση περνάει μέσα απ’ αυτό. Από τη σταυροφορία. Κι όταν οι θέσεις είναι λίγες και οι υποψήφιοι πολλοί, όπως στον βόρειο τομέα των Αθηνών, τότε τα μαχαίρια βγαίνουν συχνότερα από τη θήκη τους. Και οι διαρροές στον Τύπο και μάλιστα στον αντιπολιτευόμενο είναι ένα από τα πιο συχνά “κόλπα” αυτής της πάλης. Θα μπορούσε να είναι και Ολυμπιακό άθλημα.

Είχαν παραγγείλει δημοσκοπήσεις με το ερώτημα «ποιος είναι ο καταλληλότερος να διαδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Η επιχείρηση ματαιώθηκε επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο του Κυριάκου! Τι να έλεγαν δηλαδή; Ποιος θα διαδεχτεί τον Μητσοτάκη, όταν η ΝΔ βρίσκεται περί το 30% ή και υψηλότερα;

Ο Ανάλγητος