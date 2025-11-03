Όπως γνωρίζουμε ήδη όλοι, ο Οκτώβριος ήταν ο πρώτος πτωτικός μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά από 11 ανοδικούς. Καθώς μιλάμε για μία πτώση μικρότερη από 2%, είναι φανερό πως δεν πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως άλλωστε οι περισσότερες παρόμοιες στατιστικές με τις οποίες ασχολούμεθα μερικές φορές. Ακόμα και μετά από αυτή την πτώση, ο Γενικός Δείκτης είναι 35,76% πάνω από την αρχή του χρόνου και 44,30% από το τέλος Οκτωβρίου του 2024, δηλαδή στο τέλος του προηγούμενου μήνα με αρνητική επίδοση.

Τα κέρδη είναι πολύ μεγάλα το τελευταίο διάστημα, για τον Γενικό Δείκτη αλλά και για την πλειοψηφία των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μερικές από αυτές να έχουν πραγματικά εντυπωσιακές αποδόσεις μέσα σε αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος για σοβαρά παράπονα από τις επιδόσεις του χρηματιστηρίου μας. Βρίσκεται σχεδόν 7% κάτω από το υψηλότερο σημείο της τελευταίας δεκαπενταετίας που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου ύστερα από μία συνεχή και έντονη άνοδο. Η ξεκούραση της αγοράς είναι απόλυτα φυσιολογική και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει.

Γνωρίζουμε όμως πως η υπομονή και η επικέντρωση στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποδόσεις δεν χαρακτηρίζουν μεγάλο μέρος της επενδυτικής κοινότητας και πως οι τίτλοι στο διαδίκτυο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης φροντίζουν να κρατούν την προσοχή μας στραμμένη σε αμέτρητες στατιστικές και στις εξελίξεις των επομένων ημερών ή και ωρών. Προσπαθούμε και εμείς λοιπόν να «αποκρυπτογραφήσουμε» τις τρέχουσες εξελίξεις και να προβλέψουμε την κίνηση του χρηματιστηρίου για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Εδώ και δυόμιση μήνες περίπου, από την στιγμή που ο Γενικός Δείκτης απώλεσε την ανοδική ορμή που τον έσπρωχνε σε συνεχή νέα υψηλά για μερικούς μήνες, η συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από κινήσεις σε αντίθετη κατεύθυνση που διαρκούν για μερικές μέρες, δεν αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό ανόδου ή πτώσης και διαδέχονται η μία την άλλη. Από την 14η Αυγούστου και μετά ο Γενικός Δείκτης έχει κινηθεί, συνυπολογίζοντας τα ενδοσυνεδριακά υψηλά και χαμηλά σημεία, ανάμεσα από τις 1.950 και τις 2.135 μονάδες, δηλαδή ένα εύρος διακύμανσης μικρότερο του 10%.

Αν λάβουμε υπόψη μας μόνο τις τιμές κλεισίματος, τότε το εύρος είναι ακόμα μικρότερο. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία σημαντική καθοδική κίνηση. Κατά την άποψή μας, είναι απόλυτα φυσιολογική και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολύ μεγάλη άνοδο του προηγούμενου διαστήματος και στην κόπωση που πολύ συχνά έρχεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν μετοχές τρομάζουν από τα ποσοστά ανόδου και ελπίζουν σε μικρές ή και μεγάλες πτωτικές κινήσεις (διορθωτικές όπως λέμε στην χρηματιστηριακή διάλεκτο) που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αγοράσουν πιο φθηνά. Προφανώς, υπάρχουν και κάποιο άλλοι λόγοι που έχουν συντελέσει στην αδυναμία της αγοράς να ξεκινήσει νέα ανοδική κίνηση.

Σίγουρα δεν έχει βοηθήσει η στασιμότητα που επικρατεί στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές ούτε η ανησυχία που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη πολιτική αναταραχή στην Γαλλία. Κακό έχουν κάνει και οι ανησυχίες σχετικά με πιθανή επιβολή εκτάκτων επιβαρύνσεων στις τράπεζες ορισμένων κρατών της Ευρωζώνης. Στο εσωτερικό μέτωπο, όσο και να φαίνεται παράδοξο, υπάρχει ένα μπέρδεμα σχετικά με τις κινήσεις των μεγάλων διεθνών επενδυτών ενόψει της αναβάθμισης της αγοράς μας σε ανεπτυγμένη από αναδυόμενη από το φθινόπωρο του 2026 και μετά.

Μία συνεχής φημολογία που είναι αρκετά αμφίβολο αν έχει στερεή βάση αναφέρεται σε πωλήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν σχέση με την αναβάθμιση. Αναταράξεις έχουν προκληθεί και από την επικείμενη ανακοίνωση των πιθανών αλλαγών στην σύνθεση των διάφορων δεικτών της MSCI, ιδίως σχετικά με πιθανή αποχώρηση εταιρειών.

Έτσι εξηγείται σε μεγάλο βαθμό η συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών και του Γενικού Δείκτη το τελευταίο διάστημα. Ενώ τα θεμελιώδη στοιχεία τους μπορούν άνετα να υποστηρίξουν πιο ψηλές τιμές, πράγμα που φαίνεται και από τις εκθέσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών και τους στόχους που έχουν θέσει για τις μετοχής τους, οι αγοραστές επιθυμούν κάπως χαμηλότερες τιμές για να νοιώσουν πιο σίγουροι για τις αγορές τους και η ισχύς των πωλητών αυξάνεται όταν οι τιμές ανεβαίνουν.

Μέχρι τώρα, οι μάχες που έχουμε δει έχουν αμφίρροπο αποτέλεσμα αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ ακόμα. Κάποια στιγμή η κίνηση του Γενικού Δείκτη θα αποκτήσει πιο σαφή κατεύθυνση. Δύσκολο να προβλέψουμε πότε θα γίνει αυτό αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πιθανολογήσουμε από τι θα εξαρτηθεί.

Σίγουρα από την πορεία των διεθνών αγορών που παρά τους φόβους που εκφράζονται συνεχώς για τις υψηλές αποτιμήσεις τους και τον κίνδυνο φούσκας, εξακολουθούν να κινούνται θετικά. Όχι τόσο στην Ευρώπη όσο στις ΗΠΑ και σε ασιατικές χώρες, όπου τα ιστορικά υψηλά είναι στην ημερήσια διάταξη. Όσο αντέχουν οι αμερικανικές αγορές, τότε η πιθανότητα για ένα μείζον πτωτικό επεισόδιο που θα παρασύρει και την δική μας θα παραμένει μικρή. Στην αντίθετη περίπτωση, θα είναι πολύ δύσκολο για την δική μας αγορά να αντισταθεί σε μία ισχυρή διεθνή πτώση.

Αφήνοντας τις διεθνείς αγορές, σημαντικό ρόλο θα παίξουν όπως πάντα οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών για το τρίτο τρίμηνο του 2025 και το εννεάμηνο του έτους. Τα πρώτα δύο δείγματα που ήρθαν από τις δύο εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ήταν καλά αλλά δεν φαίνεται να περιείχαν κάποια μεγάλη θετική έκπληξη και οι επενδυτές τα υποδέχθηκαν ελαφρά αρνητικά, ίσως γιατί έχουν καλοσυνηθίσει σε σημαντική υπέρβαση των εκτιμώμενων αποτελεσμάτων.

Τις επόμενες εβδομάδες θα επιταχυνθεί η ροή των εταιρικών ανακοινώσεων και θα αρχίσει να σχηματίζεται μία πιο καθαρή εικόνα για το σύνολο της αγοράς και σε επίπεδο αποτελεσμάτων και σε επίπεδο εκτιμήσεων για το επόμενο χρονικό διάστημα. Προφανώς, όσο πιο θετικά είναι και όσο ανώτερα των εκτιμήσεων, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι πιθανότητες να ωθήσουν τον Γενικό Δείκτη προς τα πάνω, και το αντίστροφο φυσικά. Σημαντικός θα είναι ο ρόλος των επιχειρηματικών εξελίξεων το επόμενο διάστημα.

Τα deals που έχουν ανακοινωθεί μέσα στο 2025 έχουν βοηθήσει γενικά την αγορά στην ανοδική της κίνηση και η ανακοίνωση νέων μπορεί να τονώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ιδίως αν αποτελέσουν έκπληξη για τους επενδυτές και θεωρηθεί πως βελτιώνουν τις επιχειρηματικές προοπτικές των εταιρειών στις οποίες θα αφορούν.

Όπως είπαμε και παραπάνω, δεν ξέρουμε πότε θα αποφασίσει η χρηματιστηριακή μας αγορά να πάρει μία σαφή κατεύθυνση. Μπορεί να γίνει σύντομα, μπορεί να καθυστερήσει πολύ. Αυτό για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι πως η γενική μεσοπρόθεσμη τάση της αγοράς θα συνεχίσει να είναι θετική όσο τα εταιρικά αποτελέσματα και οι επιχειρηματικές προοπτικές θα εξακολουθούν να υποστηρίζουν υψηλότερες τιμές στο χρηματιστηριακό «ταμπλώ». Και όσο η ελληνική οικονομία θα εξακολουθεί να είναι καλή και η εμπιστοσύνη των εγχώριων και διεθνών επενδυτών να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.