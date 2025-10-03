Νέα έκδοση για τον Φώτη Κόντογλου - Περιλαμβάνει ανέκδοτα χειρόγραφα του μεγάλου ζωγράφου

«Ταπεινές σημειώσεις από τον Φ. Κόντογλου εις τας επιστολάς του Αποστόλου Παύλου» τιτλοφορείται η έκδοση η οποία αποτελείται από δύο ανέκδοτα χειρόγραφα του μεγάλου ζωγράφου και πνευματικού δημιουργού. Το ενδιαφερόμενο κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει μία πρώτη γεύση της έκδοσης στην παρουσίασή της, από το ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ και την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου (17:30) στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας».

Ο τόμος είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον δρα Νίκο Πετρόπουλο, ο οποίος δώρισε το σύνολο της Βιβλιοθήκης των γονέων του –Κώστα και Χρυσάνθης Κωφού-Πετροπούλου– μαζί και τα εν λόγω χειρόγραφα στην Βιβλιοθήκη μας.

Η έκδοση περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, την Υπουργό Πολιτισμού Δρα Λίνα Μενδώνη, την Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ και του Μορφωτικού της Ιδρύματος, Μαρία Θ. Αντωνιάδου και τον εγγονό του λογοτέχνη, Φώτη Μαρτίνο. Δύο κείμενα των δημοσιογράφων και μελών της ΕΣΗΕΑ, Θανάση Βασιλείου και Γιώργου Μυλωνά, εμπλουτίζουν τον τόμο με στοιχεία της εργοβιογραφίας του Κόντογλου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Γερακάρης, ενώ θα παραστούν οι κ.κ. Γιάννης Μαρτίνος και Νίκος Μαρτίνος, εκ των δισέγγονων του Φώτη Κόντογλου.

Θα μιλήσουν ο δημοσιογράφος και ιστορικός τέχνης Γιώργος Μυλωνάς και ο δρ. Νίκος Πετρόπουλος, αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Νικήτας Τσακίρογλου. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμας.

Σημειωτέον ότι η έκδοση υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, χωρίς την οποία η πραγματοποίησή της δεν θα ήταν εφικτή.

Παρουσίαση έκδοσης «Φώτη Κόντογλου Ταπεινές σημειώσεις εις τας επιστολάς του Αποστόλου Παύλου», την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου (17:30) ΕΣΗΕΑ – Βιβλιοθήκη «Δημήτρης Ι. Πουρνάρας», Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα (2ος όροφος)