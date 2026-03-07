Μια τήβεννος για τον Στέφανο Δασκαλάκη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα αναγορεύσει την Τετάρτη (11/3) τον ζωγράφο Στέφανο Δασκαλάκη σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», στην πανεπιστημιούπολη των Σερρών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διάκριση για τον καλλιτέχνη και ταυτόχρονα για μια αναγνώριση όλων εκείνων των δημιουργών που εξακολουθούν να κρατούν ψηλά τη σημαία της ζωγραφικής στον εγχώριο εικαστικό κόσμο.

Όποιος θέλει να γνωρίσει καλύτερα το έργο του μπορεί να περιηγηθεί στον ιστότοπο stefanosdaskalakis.com. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα «Πηγές», όπου συγκεντρώνονται σκέψεις, συνεντεύξεις και σύντομα κείμενα του ίδιου για την ιστορία της τέχνης, ελληνικής και ευρωπαϊκής. Εκεί γίνεται σαφές γιατί το πανεπιστήμιο επιλέγει να τον τιμήσει. Ο Δασκαλάκης δεν είναι μόνο επιδέξιος μάστορας της ζωγραφικής, αλλά και ένας στοχαστικός παρατηρητής της, με λόγο καθαρό και απόψεις θεμελιωμένες στην εμπειρία του εργαστηρίου και στη μακρά συνομιλία του με τους μεγάλους μάστορες της τέχνης.

Γεννημένος στον Πειραιά το 1952, σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Μαυροΐδη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 συνέχισε τις σπουδές του στη Λυών και στο Παρίσι (1978–1981), ενώ αργότερα παρακολούθησε ως ακροατής το εργαστήριο του Λεονάρντο Κρεμονίνι στην École nationale supérieure des Beaux-Arts. Το 1982 επιστρέφει στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Εκεί, μαζί με καλλιτέχνες όπως η Ειρήνη Ηλιοπούλου, ο Γιώργος Ρόρρης, ο Εδουάρδος Σακαγιάν και η Μαρία Φιλοπούλου, συγκροτούν άτυπα μια γενιά που, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, επανέφερε με πείσμα το ενδιαφέρον για τη ζωγραφικότητα.

Έργα του βρίσκονται σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, και το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

Αξίζει, τέλος, να αφιερώσετε λίγα λεπτά για να τον ακούσετε να μιλά ο ίδιος για τη ζωγραφική και για όσα επιχειρεί να εκφράσει μέσα από αυτήν, σε μια συζήτηση που φιλοξενείται στον ιστότοπο της συλλογής Σωτήρη Φέλιου, εδώ.