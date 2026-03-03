Χωρίς «σφυροκόπημα» τα απούλητα έργα του Γύζη στο Μόναχο

Είχαμε γράψει τις προηγούμενες ημέρες για τη σημαντική δημοπρασία που διοργάνωσε στις 25 Φεβρουαρίου στο Μόναχο ο οίκος Neumeister, αφιερωμένη στο Estate of Nikolaus Gysis, δηλαδή στο σύνολο έργων που προέρχονται από την οικογένεια του κορυφαίου εκπροσώπου της Σχολής του Μονάχου. Η πώληση συγκέντρωσε ενδιαφέρον, καθώς περιλάμβανε δεκάδες έργα – λίγα λάδια και, κυρίως, σχέδια και σπουδές.

Οι τιμές κινήθηκαν, σε γενικές γραμμές, εντός των εκτιμήσεων, με αρκετά έργα σε χαρτί να βρίσκουν αγοραστές σε επίπεδα από 2.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ επιλεγμένες ελαιογραφίες ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις, χωρίς υπερβολές. Ωστόσο, ένα μέρος των έργων, μεταξύ αυτών και ορισμένες πιο απαιτητικές ή λιγότερο «εμπορικές» συνθέσεις, δεν πουλήθηκε κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας.

Τα έργα αυτά παραμένουν πλέον διαθέσιμα στο πλαίσιο της διαδικασίας Post Auction Sales, η οποία θα διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για τυπική πρακτική των μεγάλων οίκων δημοπρασιών, κατά την οποία τα απούλητα lots συνεχίζουν να προσφέρονται προς πώληση μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, αλλά χωρίς τη διαδικασία του «σφυριού» και χωρίς τον άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ πλειοδοτών.

Σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει η ένταση της ζωντανής διεκδίκησης ούτε το γνωστό «σφυροκόπημα» της αίθουσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά απευθείας στον οίκο, συνήθως κοντά στην κατώτερη εκτίμηση ή στην τιμή ασφαλείας, και η πώληση ολοκληρώνεται ιδιωτικά, εφόσον γίνει αποδεκτή.

Νικόλαος Γύζης, «Χαϊδάρι»

Ανάμεσα στα έργα που παραμένουν διαθέσιμα συγκαταλέγονται η ελαιογραφία «Haidari» (1877), με εκτίμηση 10.000-12.000 ευρώ, το πορτραίτο «Onoufrios Gysis», που εικονίζει τον πατέρα του ζωγράφου και είχε εκτιμηθεί στις 20.000-30.000 ευρώ, καθώς και συνθέσεις της ύστερης περιόδου του καλλιτέχνη, όπως το αλληγορικό «The Soul of the Artist» (αρχική εικόνα) και η «Σκηνή με νύμφη, ερωτιδείς και φαύνο σε πηγή».

Ο πατέρας του καλλιτέχνη, Ονούφριος (αριστερά) και «Σκηνή με νύμφη, ερωτιδείς και φαύνο σε πηγή».

Η περίοδος που ακολουθεί τη δημοπρασία, αποτελεί ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία για συλλέκτες και ιδρύματα, καθώς τα έργα μπορούν να αποκτηθούν χωρίς τη δυναμική της δημόσιας πλειοδοσίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την τελική τιμή.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως τις 19 Μαρτίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί οριστικά η διάθεση των έργων της συγκεκριμένης συλλογής.

Νικόλαος Γύζης, «Η ψυχή του καλλιτέχνη» (τμήμα του έργου στην κεντρική φωτ.)

Εδώ μπορείτε να δείτε τα διαθέσιμα έργα προς πώληση.