Κινηματογραφικά Χριστούγεννα με την υπογραφή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

Οι ημέρες των Χριστουγέννων περιλαμβάνουν χαρμόσυνους μουσικούς ήχους που διαχέονται στη ρουτίνα της καθημερινότητας ευφραίνοντας κάθε κίνηση, συνοδεύουν τις αγκαλιές προς τα αγαπημένα μας πρόσωπα και την ανταλλαγή ευχών. Διαχέονται, επίσης, από τις ταινίες που προβάλλονται οι οποίες ενέχουν τη δική τους μαγεία – διότι, μία κινηματογραφική ιστορία καμωμένη με αγάπη, μπορεί να συγκινήσει και να υπενθυμίσει τη βαθιά συναισθηματική ανάγκη του ανθρώπου, που τυγχάνει τις εορταστικές ημέρες να γίνεται πιο βαθιά. Η ανάγκη αυτή να ζεσταθεί η ψυχή από ένα χάδι τρυφερό καθώς η αγάπη διαχέεται σε διάφορες μορφές.

Ταινίες όπως ο «Ψαλιδοχέρης», το «Love Actually», το «Hugo» και το «Polar Express» είναι ορισμένες μόνο από όσες, υπαγόμενες στη χριστουγεννιάτικη κινηματογραφική φαρέτρα, πραγματεύονται εκφάνσεις της αγάπης και θυμίζουν τη χαρά, τη φαντασία και τη μαγεία των Χριστουγέννων. Είναι επίσης ορισμένες από τις 12 ταινίες οι οποίες πρόκειται να προβληθούν το διάστημα μεταξύ 22 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της σειράς προβολών Park your Cinema: Christmas Edition, απόρροια της συνεργασίας ανάμεσα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Hugo». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Οι προβολές των κλασικών γιορτινών ταινιών για όλη την οικογένεια έχουν προγραμματιστεί για τις 18:00 το απόγευμα στο Park Kiost του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η εμπειρία της κινηματογραφικής θέασης θα είναι διαφορετική, με ζεστά ρούχα, κουβερτούλες, αχνιστό τσάι ή κακάο και έναν ουρανό γεμάτο αστέρια για παρέα.

(Και) με τη δράση του αυτή, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παραμένει πιστό στον σκοπό του να εκπαιδεύει το βλέμμα με ταινίες που έχουν λόγο, υπενθυμίζοντας ότι είναι «παρών» ανά πάσα ώρα και στιγμή πέρα από τις δύο μεγάλες διοργανώσεις του, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος) και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Μάρτιος), καθώς και το Evia Film Project το οποίο λαμβάνει χώρα το καλοκαίρι, στην Εύβοια.

Το έργο που το Φεστιβάλ επιτελεί, κάθε φορά, είναι άξιο αναφοράς γι’ αυτό και υπενθυμίζουμε πως από τον Νοέμβριο 2025 έως τον Απρίλιο 2026 πραγματοποιείται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η ενότητα προβολών «Fundamentals of Cinema: The New Classics». Επικεντρώνεται στα σύγχρονα κινηματογραφικά αριστουργήματα από τα τέλη του 20ού αιώνα και τις αρχές του 21ου, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν σημείο αναφοράς τις επόμενες δεκαετίες τόσο για τη σινεφίλ κουλτούρα όσο και για τους θεωρητικούς και μελετητές του σινεμά.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Deck the Halls». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Οι προβολές της ενότητας Park your Cinema: Christmas Edition γίνονται με ελεύθερη είσοδο, τις ημέρες που αναγράφονται στο παρακάτω πρόγραμμα. Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους, εκτός από τις «The Polar Express» και «Frozen» που προβάλλονται μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.

Park your Cinema: Christmas Edition στο Park Kiosk του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος – ΚΠΙΣΝ (Λεωφ. Συγγρού 364). Από τις 22 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, 18:00. Είσοδος ελεύθερη.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από την ταινία «Polar Express». Πηγή φωτ.: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης