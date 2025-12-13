Στάση - μετρό «Το βιβλιόδεντρο»

Ιδανική προσφορά και δώρο για όσους το εκτιμούν και αφήνονται στη μαγεία του την οποία διαχέουν οι λέξεις που ξεπηδούν από τις σελίδες του. Με τη σειρά τους, αποπνέουν μια ζεστή μυρωδιά την οποία τα ρουθούνια οσμίζονται ευθύς σαν τα χέρια πιάσουν το βιβλίο. Αυτή η κίνηση δεν γινόταν να απουσιάσει κατά τη «συνάντηση» ενός ζεύγους ματιών με βιβλία τα οποία παρατίθενται σε δανειστική βιβλιοθήκη, στο πρώτο επίπεδο του σταθμού του μετρό Σύνταγμα, και είναι η πρώτη που λειτουργεί σε σταθμό Μετρό.

Η δανειστική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από βιβλία εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑ.ΣΥ.), καθώς και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρίσκεται στον ίδιο χώρο, επίσης στολισμένο με βιβλία, είναι απόρροια συνεργασίας της ΣΤΑ.ΣΥ. και του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) – η πρώτη ανάμεσα στους δύο φορείς και η αρχή μιας σειράς κοινών δράσεων με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

Καμωμένος με φροντίδα και αγάπη ο χώρος που έχει διαμορφωθεί στο Σύνταγμα, καλεί επιβάτες και μη να κάνουν μία στάση από το πρόγραμμά τους και να εξερευνήσουν τα βιβλία που τους περιμένουν. Απευθύνονται σε κοινό κάθε ηλικίας, συνεπώς, κάθε επιβάτης μπορεί να δανειστεί το βιβλίο που επιθυμεί και όταν ολοκληρώσει την ανάγνωση να το επιστρέψει, με την παράκληση να είναι στην ίδια, καλή κατάσταση που το παρέλαβε. Αν μη τι άλλο, μία προσπάθεια που χρειάζεται τη στήριξη και τη συνεργασία όλων ώστε να καθιερωθεί και να επεκταθεί και σε άλλους σταθμούς. Μάλιστα, λόγω του όγκου των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν από τους εργαζόμενους της ΣΤΑ.ΣΥ., αποφασίστηκε, μέρος τους να σταλεί σε σχολεία και πολιτιστικούς συλλόγους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επιθυμία των φορέων είναι αντίστοιχες βιβλιοθήκες να δημιουργηθούν και σε άλλους σταθμούς, ώστε το Μετρό να εξελιχθεί σε δίκτυο μετακίνησης και πρόσβασης στη γνώση. Το βιβλίο είχε και εξακολουθεί να έχει, ούτως ή άλλως, ξεχωριστή θέση στις μετακινήσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που εμείς ή κάποιοι από τους συνεπιβάτες πηγαίνουμε στον προορισμό μας διαβάζοντας ορισμένες σελίδες ενός βιβλίου.

Η συνήθεια αυτή και, εν προκειμένω, η δανειστική βιβλιοθήκη και το βιβλιόδεντρο, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή στην οποία η παρουσία της τεχνολογίας είναι κυρίαρχη. Μεσούσης της ρέουσας πραγματικότητας και των ευμετάβλητων καταστάσεων, η συνολική εμπειρία του βιβλίου – η γνώση, το χαρτί, το μελάνι – υπενθυμίζει ότι «το διάβασμα είναι ένας άλλος τρόπος να είσαι κάπου» (Ζοζέ Σαραμάγκου).

Υπενθυμίζω ότι, αφ ης στγμής ίδρυσής του, εδώ και ενάμιση χρόνο, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού έχει ως καταστατικό στόχο τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για το βιβλίο, φέρνοντάς το στην καρδιά της πόλης. Στην προκειμένη, η δανειστική βιβλιοθήκη στο Σύνταγμα είναι μία φάση πιλοτική, που σκοπό έχει να φέρει το βιβλίο στον δημόσιο χώρο. Από κοινού με τη λειτουργία της, ξεκινά μια σειρά εκδηλώσεων καθ’ όλη την περίοδο των γιορτών, όπως θεατρικά παιχνίδια, κουκλοθέατρο, αφηγήσεις ιστοριών, παραμύθια, κάλαντα και εργαστήρια βιβλιοδεσίας.

Για δύο Σαββατοκύριακα, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου και στις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2025, δράσεις για μικρούς και μεγάλους θα φιλοξενηθούν στον σταθμό, με πρωταγωνιστή το βιβλίο. Πρόκειται για τις παρακάτωQ

Ας είναι, αυτή η συνεργασία, η αρχή μίας προσπάθειας μύησης στην ίαση που προσφέρει το βιβλίο.