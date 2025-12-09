Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού: Από την Αρχαία Ελλάδα έως το διάστημα

Πώς ήταν ο Παρθενώνας, το Ερέχθειο, ο Ναός της Απτέρου Νίκης και τα Προπύλαια στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, την εποχή του Περικλή; Θα θέλατε να περιηγηθείτε εικονικά στον Ιερό χώρο των Δελφών, να δείτε την αθλητική και θρησκευτική ζωή της Αρχαίας Ολυμπίας, να ανακαλύψετε το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας την εποχή του Ιουστινιανού;

Ή προτιμάτε μια διαφορετική περιήγηση στο πώς ήταν άλλοτε ο πλανήτης Γη όταν σε αυτόν ζούσαν οι δεινόσαυροι ή όταν η υφήλιος διένυε την εποχή των παγετώνων; Θελκτικό θα ήταν και ένα «ταξίδι» στον μαγευτικό κόσμο των επιστημών, όπου δίνονται πληροφορίες για τον νόμο της βαρύτητας και των νόμων του σύμπαντος, της λειτουργίας του ηλιακού συστήματος και του φωτός.

Πρόκειται για ποικίλα και συνάμα ενδιαφέροντα «ταξίδια», ορισμένα μόνο από όσα συνολικά προσφέρει η «Θόλος», το πρωτοποριακό ημισφαιρικό θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής, εξοπλισμένο με άρτια τεχνολογική υποδομή που φιλοξενεί διαδραστικές τρισδιάστατες παραγωγές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, καθώς και κινηματογραφικές εμπειρίες, η «Θόλος», ξεχωρίζει με τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της σχεδιασμό το οποίο – θα μπορούσε να λεχθεί – ότι έχει τον δικό της ρόλο στις περιηγήσεις στο παρελθόν.

Η σφαιρική μορφή της «Θόλου» παραπέμπει μεν σε ουράνιο σώμα ενισχυμένη από επάλληλους δακτυλίους και ειδικό φωτισμό που τη μεταμορφώνει τη νύχτα, ομοιάζει δε – με μία υποκειμενική ματιά – με μία χρονοκάψουλα. Σαν περάσει το κοινό την πόρτα της αίθουσας, καθίσει, κλείσει και έπειτα ανοίξει τα μάτια του, αυτομάτως μεταφέρεται στον κόσμο του εικονικού χώρου. Αυτό, χάριν στους προβολείς τελευταίας τεχνολογίας και στην ημισφαιρική οθόνη, συνολικής επιφάνειας 350 m².

Πηγή φωτ.: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Οι προβολές στην «Θόλο» δεν συνδυάζουν μόνο την ψυχαγωγία με τη γνώση‧ φανερώνουν εποχές και μνημεία που δεν έχουν διασωθεί ή έχουν απωλέσει την αρχική τους λάμψη λόγω του πανδαμάτωρα χρόνου και της ανθρώπινης παρέμβασης. Η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την Ιστορία και τον πολιτισμό.

Ενώ, το να βλέπουμε σήμερα εικόνες του πώς ήταν άλλοτε μέρη και μνημεία του κόσμου, νοητά συνδέει τον αμφιβληστροειδή μας στο παρόν με τον αμφιβληστροειδή των ανθρώπων στο παρελθόν – τρόπον τινά, με την προσομοίωση που προσφέρει η εικονική πραγματικότητα, βλέπουμε όσα και οι πρόγονοι καθώς και όσα υπήρχαν πριν από τους ανθρώπους.

Ειδικότερα, η «Θόλος» προσφέρει διαδραστικές περιηγήσεις στο Ιερό των Δελφών, στα 1.500 χρόνια Ιστορίας της Αγίας Σοφίας, στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, στην Ακρόπολη της Εποχής του Περικλή, στην Αρχαία Αγορά των Αθηνών, στην Αρχαία Ολυμπία, στην Αρχαία Μίλητο, στην Αρχαία Πριήνη. Ενδιαφέρουσες είναι και οι προβολές «Στα Χνάρια του Einstein – Η Μαγεία της Βαρύτητας», «Ο Εξωγήινος και τα Παιδιά των Σπηλαίων: Ταξίδι στο Φως», «Δαρβίνος: Το Μυστήριο της Φύσης», «Ταξίδι στον Κόσμο των Δεινοσαύρων» και «Τιτάνες στην Εποχή των Παγετώνων».

Ενδείκνυται για παιδιά και για ενήλικες και είναι μία πρόταση για εποικοδομητικό χρόνο στις εορταστικές ημέρες που ακολουθούν, κατά τις οποίες το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» διοργανώνει ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα με άρωμα Χριστουγέννων.

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, Τ. 212 254 0300. Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Κεντρική φωτ.: Στιγμιότυπο από την εικονική περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία. Πηγή φωτ.: Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»