Αφιερωμένο στο Μεσολόγγι το ημερολόγιο του 2026

«Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι» γράφει ο Διονύσιος Σολωμός στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» για το Μεσολόγγι. Στην «Πόλη των Tιμών» αυτή αφιερώνει η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το ημερολόγιο της για το 2026 επ αφορμή της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την ηρωϊκή Έξοδο.

Μία επέτειος η οποία τοποθετεί το Μεσολόγγι στο κέντρο του πολιτιστικού χάρτη της χώρας, καθώς – όπως είχαμε σημειώσει εδώ – στην πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας θα καταφθάσουν ο αυθεντικός πίνακας του Ντελακρουά, «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου», από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντώ (Γαλλία), η «Κόρη της Ελλάδας» ή «Ελληνοπούλα» του γλύπτη Πιερ-Ζαν Νταβίντ ντ' Ανζέ και ο επενδύτης του Κωνσταντίνου Ξενοκράτη από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Το «βάρος» της διακοσιετηρίδας αυτής αυτομάτως θέτει ψηλά τον πήχη για το ημερολόγιο το οποίο εμπλουτίζει τις σελίδες του – και τον αμφιβληστροειδή μας – με επιλεγμένες λεπτομέρειες εικαστικών έργων τα οποία ανήκουν στις Συλλογές του Μουσείου και αφορούν στα γεγονότα της Εξόδου, όπως από τους πίνακες του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» και «Η θυσία Του Καψάλη». Η εικονογράφηση υπογραμμίζει τη δραματικότητα και τον αντίκτυπο του γεγονότος, όπως αποτυπώθηκε στην τέχνη κατά την ταυτόχρονη αναθέρμανση του φιλελληνικού κινήματος που έφερε ξανά το ελληνικό ζήτημα στην επικαιρότητα.

Από τις σελίδες του ημερολογίου «Μεσολόγγι 1826». Πηγή φωτ.: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

«Το μεγαλείο της Εξόδου δεν αφορά μόνο στη δραματικότητα των συγκρούσεων και στις εκατόμβες των νεκρών. Ξεκινάει με την ομόφωνη απόφαση των πολιορκημένων να ορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους. Μια απόφαση, η οποία διαπνέεται από έναν πειθαρχημένο ηρωισμό, που υψώνει την πράξη τους πάνω από το ανθρώπινο.

»Η Έξοδος δεν ήταν μια τυφλή πορεία προς τον θάνατο, αλλά μια μάχη μέχρις εσχάτων για τη ζωή, την οποία οι υπερασπιστές του Μεσολογγίου είχαν συνδέσει άρρηκτα με την Ελευθερία. Είναι από εκείνα τα σπάνια γεγονότα που αφήνουν το αποτύπωμά τους ανεξίτηλο: διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία ξεπερνά την τοπική ιστορία και κυριαρχεί στην εθνική συλλογική μνήμη», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος η οποία συνεκδίδει με το υπουργείο Πολιτισμού το ημερολόγιο του ΕΙΜ.

Σημειωτέον ότι το υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακηρύξει το 2026 ως αφιερωματικό «Έτος της Εξόδου του Μεσολογγίου», στηρίζοντας και οικονομικά επιλεγμένες δράσεις του Δήμου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου που έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ κατόπιν αιτήματος του Δήμου.

Από τις σελίδες του ημερολογίου «Μεσολόγγι 1826». Πηγή φωτ.: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Την επιλογή της εικονογράφησης και την επιμέλεια της έκδοσης του Ημερολογίου 2026 του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου έχουν οι Νατάσα Καστρίτη και Ρεγγίνα Κατσιμάρδου, την εποπτεία έκδοσης η Δήμητρα Κουκίου. Τις μεταφράσεις έκανε η Νερίνα Κιοσέογλου και τις επιμελήθηκε η Δρ Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου. Οι φωτογραφίες είναι των Νίκου Κοκκαλιά, Λάμπρου Παπανικολάτου και Γιάννη Ζινδριλή, ο σχεδιασμός-σελιδοποίηση και η επεξεργασία φωτογραφιών της Ρίας Στάβερη. Εκτύπωση-βιβλιοδεσία: Pressious Arvanitidis.

«Μεσολόγγι 1826»: Ετήσιο εικονογραφημένο ημερολόγιο 2026, 208 σελίδες, διαστάσεις: 21×19 εκ., γλώσσα: Ελληνικά-αγγλικά

Κεντρική φωτ.: Το εξώφυλλο του ημερολογίου «Μεσολόγγι 1826». Πηγή φωτ.: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο