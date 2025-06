Η μυθολογική μνήμη ως σύγχρονη εικαστική εμπειρία

Στην «genesis» η Κάτια Νάγκελ επιχειρεί μια επιστροφή στις αρχετυπικές εικόνες της ελληνικής μυθολογίας, επανασυνδέοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη οπτική εμπειρία. Η θεματική επιλογή των ζώων που σχετίζονται με τους Ολύμπιους θεούς – όπως ο αετός του Δία, η κουκουβάγια της Αθηνάς ή το λιοντάρι του Ηρακλή – λειτουργεί ως μεταφορά για την αέναη παρουσία του θείου στον κόσμο της φύσης.

Η επιλογή των στοιχείων της γης και του αέρα – σε συνέχεια της προηγούμενης σειράς που επικεντρωνόταν στο νερό – δηλώνει μια σπειροειδή θεώρηση του κόσμου, όπου κάθε έκφανση της ύλης φέρει μέσα της μια διάσταση πνευματική. Τα έργα στην genesis συνθέτουν έναν χάρτη συμβολικό ενός κόσμου όπου τα σύμβολα διατηρούν τη σημασία τους, όχι ως αφηρημένες αφηγήσεις, αλλά ως υπαρξιακές συντεταγμένες.

Η Νάγκελ δεν αποδίδει τα μυθολογικά όντα με σχεδιαστική ακρίβεια, αλλά τα ερμηνεύει με χρωματική τόλμη, δημιουργώντας μορφές ταυτόχρονα ρεαλιστικές και ονειρικές. Στην ουσία, η προσέγγισή της θυμίζει την ερμηνευτική πρακτική της αρχαίας τέχνης: να αποκαλύπτει την αόρατη ουσία πίσω από την ορατή μορφή. Έτσι, η κουκουβάγια δεν είναι απλώς ένα πουλί, αλλά φορέας σοφίας· ο αετός δεν είναι απλώς ένα αρπακτικό, αλλά σύμβολο της θεϊκής ισχύος που συνδέει τον ουρανό με τη γη. Το πλάσιμο των μορφών ενισχύει αυτή την ανάγνωση: δυναμικές γραμμές, έντονοι χρωματικοί τονισμοί, υφές που μοιάζουν να πάλλονται.

Κάτια Νάγκελ, «The Eagle Aithon 4»

Η χρήση του χρώματος και της υφής λειτουργεί σαν παράλληλος λόγος. Τα πλακάτα χρώματα, οι αντιθέσεις μεταξύ τους, η υλικότητα της επιφάνειας με επιμέρους γραφισμούς δεν αποσκοπούν σε διακοσμητική απόδοση, αλλά σε μία ενεργοποίηση του βλέμματος. Οι συμβολικές μορφές δεν προβάλλονται ως μυθικά εμβλήματα ενός μακρινού παρελθόντος, αλλά ως καθημερινές παρουσίες με αόρατο βάρος.

Κάτια Νάγκελ, «A Ram from the Herd of Polyphemus»

Σε καιρούς όπου η ταυτότητα και η καταγωγή επαναπροσδιορίζονται, η ζωγραφική της Νάγκελ υπενθυμίζει την αξία της μυθολογίας όχι ως μουσειακό κατάλοιπο, αλλά ως ζωντανή δεξαμενή νοήματος. Σε αυτή τη συνάντηση, η ελληνική μυθολογία δεν είναι το θέμα της έκθεσης. Είναι η γλώσσα της. Και όπως κάθε ζωντανή γλώσσα, μεταμορφώνεται, διαθλάται, παίρνει νέες μορφές – δίχως να χάνει τον πυρήνα της. Αυτή η έκθεση δεν αποτυπώνει την ανάμνηση ενός κόσμου· μας προτείνει να τον ξαναονειρευτούμε.

Λίγα λόγια για την Katja Nagel

Ελληνo-Γερμανίδα εικαστικός, γεννημένη στο Μόναχο το 1963 και μεγαλωμένη στην Αθήνα. Ζωγραφίζει (κυρίως ακρυλικά σε καμβά) με το δικό της DNA από το 2022. Τα έργα της ακτινοβολούν δύναμη και ένταση με ζωντανά χρώματα και αντιπροσωπεύουν τη χαρά και την ελαφρότητα, την αισιοδοξία, τη χαρά στη ζωή και τη δύναμη.

Όπως δηλώνει η ίδια «Με τη ζωγραφική μου, θα ήθελα να συμβάλω ώστε να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο το όμορφο, το χαρούμενο και το δυνατό (ίσως και το παρήγορο), ώστε να συμμετέχουμε σε αυτό».

Τα έργα της σειράς «Αιγαίο» είναι αφιερωμένα στη Μεσόγειο Θάλασσα και την ελληνική μυθολογία. Έχει παρουσιάσει σε ατομικές εκθέσεις τα έργα της στο Μόναχο της Γερμανίας, σε μια pop-up γκαλερί τον Δεκέμβριο του 2023 και στο Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Ύδρας, Ελλάδα, τον Μάιο 2024.

Κάτια Νάγκελ, «The Lion of Apollo 1»

«Gaia» της Κάτια Νάγκελ. Εγκαίνια: Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025 (20:00), διάρκεια έκθεσης: 3 - 19 Ιουλίου 2025. Στην genesis gallery επί της Ιπποκράτους 121. Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 12:00 - 21:00.

Κεντρική φωτ.: «The Nemean Lion» φιλοτεχνημένο από την Κάτια Νάγκελ