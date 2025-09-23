Επαναγοητεύοντας τον κόσμο στην Ελευσίνα

Στην στυγνή πραγματικότητα και την ρέουσα καθημερινότητα επίκειται η «καταβύθιση» στον εαυτό ώστε να οριοθετηθούν τα πρέπει και να αναδυθούν τα αξίζει της ζωής. Ενίοτε, σε αυτήν την καταβύθιση συμβάλλει και το μέρος. Ο λόγος για την Ελευσίνα, τόπο των περίφημων Μυστηρίων – εκεί όπου για πάνω από 15 αιώνες καλλιεργήθηκε η ιδέα της εσωτερικής μεταμόρφωσης και της μυητικής γνώσης.

Στο άλλοτε ιερό κέντρο της Ελλάδας θα λάβει χώρα μεταξύ 25 και 27 Σεπτεμβρίου ένα τριήμερο αναστοχασμού και διαλόγου υπό τη διοργάνωση του World Human Forum και με την υποστήριξη της 2023 Ελευσίς Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης και της Περιφέρειας Αττικής. Υπό τη θεματική «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο» και λαμβάνοντας χώρα στο Παλαιό Ελαιουργείο, το 3ο Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα στρέφει το βλέμμα του στο πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη ζωή, τη φύση, τους άλλους και τον εαυτό μας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν νέο οικο-πολιτισμό, διερευνώντας ζητήματα σχετικά με την τέχνη, την επιστήμη, την οικονομία, τη δημοκρατία, την εργασία, τις κοινότητες, το φαγητό.

Ζητήματα σαν αυτά θα απασχολήσουν ομιλητές προερχόμενους από ποικίλα πεδία, οι οποίο θα θέσουν ερωτήματα όπως πώς ο μύθος και η ποίηση μπορούν να συνομιλήσουν με την επιστήμη, πώς γίνεται να δούμε ξανά τη γειτονιά, το φαγητό, την οικονομία ως πράξεις φροντίδας, όπως και τι σημαίνει, τελικά, να «επαναγοητεύουμε τον κόσμο».

@World Human Forum – Γιάννης Κουσκούτης

Όπως αναφέρει το World Human Forum, «τα Διεθνή Συμπόσια για μια Νέα Ελευσίνα προσφέρουν μια μοναδική πλατφόρμα για την εξερεύνηση και τον επανακαθορισμό των σημείων συνάντησης της αρχαίας σοφίας και της σύγχρονης αναζήτησης νοήματος, μέσα από διατομεακές προσεγγίσεις που φέρνουν σε διάλογο την επιστήμη, την τέχνη, την αρχαιολογία, την πνευματικότητα και την κοινωνική καινοτομία.

»Για τρεις ημέρες το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε μια πολύχρωμη αφήγηση επανασύνδεσης μέσα από βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και ζωντανές συζητήσεις». Μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων συναντάμε τα ονόματα των Gina Belafonte, Franz X. Vollenweider, Χριστίνας Μερκούρη, Χριστίνας Δάλλα, Ornella Corazza, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, Νίκου Τσούχλου, Phil Cousineau, Κώστα Τσελένη, Μαρίας Λοϊζίδου, Ruth DeFries, Εμμανουήλ Ι. Στρατάκη, Stefanos Gandolfo, Daniel A. Barber, Αντωνίας Τριχοπούλου, Jehangir Mehta, Μαρίας Λόη, Hélène Landemore, Lex Paulson, Σπύρου Δουκάκη, Gary Bolles, Marlis Petersen, Παύλου Κάβουρα.

@World Human Forum – Γιάννης Κουσκούτης

Σημειωτέον ότι η Ελευσίνα εντάσσεταi στους τόπους εκείνους (από κοινού με τη Δήλο, την Αρχαία Ολυμπία και το Λύκειο Αριστοτέλη) στους οποίους το Word Human Forum διοργανώνει δράσεις με στόχο ένα νέο αφήγημα για την ανθρωπότητα. Συμβολική του βάση και αφετηρία οι Δελφοί, όπου το Word Human Forum θα προχωρήσει το 2027 στην αναγέννηση των Δελφικών Εορτών, έναν αιώνα μετά την πρώτη τους διοργάνωση από τους Άγγελο Σικελιανό και Εύα Πάλμερ.

«Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο»

Βάσει προγραμματισμού, κάθε ημέρα του συμποσίου θα ολοκληρώνεται με μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία. Την πρώτη ημέρα (25/9, 21:00) θα πραγματοποιηθεί στο Σινέ Ελευσίς η προβολή της ταινίας «Human Requiem in Eleusis» (στην αγγλική γλώσσα, είσοδος ελεύθερη). Την επομένη (26/9, στις 20:30) θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο η μουσική περφόρμανς «Psychelectronica από τους Superwave» από τους Λεωνίδα Δανέζο και Τάσο Σωτηρίου (είσοδος ελεύθερη).

Όσο για την παράσταση «Ιερά Μονοπάτια, Από τα Μυστήρια της Ελευσίνας στη Βυζαντινή Ψαλμωδία και την παράδοση των Μεβλεβί Δερβίσηδων» θα δοθεί στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας (27/09, 20:00) και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (29/09, 20:30). Σε αμφότερους τους χώρους, οι Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες της Κωνσταντινούπολης, η Χορωδία του Εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως, ο Σωκράτης Σινόπουλος και ο Μιχαήλ Μαρμαρινός συνθέτουν μια μυσταγωγική εμπειρία.

Το συμπόσιο με θέμα «Επαναγοητεύοντας τον κόσμο» (25 - 27 Σεπτεμβρίου 2025, Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσίνα) διοργανώνεται από το World Human Forum, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής. Η γλώσσα εργασίας του συμποσίου είναι η αγγλική. Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

Κεντρική φωτ.: Λήψη του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. Πηγή φωτ.: Shutterstock