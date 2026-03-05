ΑΙΓΕΑΣ: Είκοσι χρόνια προσφοράς στην αρχαιολογία

Στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο κόσμος της αρχαιολογίας έχει για δύο ημέρες την τιμητική του καθώς επιστρέφει για λίγο στον φυσικό του χρόνο, αυτόν της ανακάλυψης. Στις 6 και 7 Μαρτίου, η ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ της Μαρίνας και του Θανάση Μαρτίνου, σε συνεργασία με το Μουσείο και υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού, οργανώνει το επιστημονικό συνέδριο «Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα».

Πενήντα μία ανακοινώσεις από καταξιωμένους δασκάλους αλλά και νεότερους «σκαπανείς», λειτουργούν σαν ψηφίδες ενός μεγάλου, σύνθετου μωσαϊκού: είκοσι χρόνια συστηματικής υποστήριξης ανασκαφών, μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, έργων συντήρησης και αποκατάστασης. Από την Παλαιολιθική περίοδο έως τα Βυζαντινά χρόνια, από την Αττική και την Εύβοια έως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, από μικρές σωστικές τομές έως πολυετείς συστηματικές έρευνες, αναδύεται ένα πανόραμα που δείχνει ότι το υπέδαφος της χώρας δεν έχει πάψει να μιλά.

Το ενδιαφέρον, βεβαίως, δεν είναι μόνο ποσοτικό, παρόλο που οι αριθμοί εντυπωσιάζουν, αλλά πρωτίστως ποιοτικό. Νέα δεδομένα για άγνωστους ή ελάχιστα μελετημένους οικισμούς, επικαιροποιημένες χρονολογήσεις με σύγχρονες μεθόδους, επανερμηνείες ιερών και δημόσιων κτιρίων, φως σε ταφικά σύνολα και σε εργαστήρια παραγωγής· όλα αυτά αποκτούν ουσιαστικό νόημα μόνο όταν δεν εκτίθενται ως επιδεικτική παράθεση ευρημάτων.

Η μελέτη ενός πολιτισμού με κλίμακα που εκτείνεται σε πολλούς αιώνες αναιρεί τις βολικές μας περιγραφές περί «αγεφύρωτων χασμάτων» και επιτρέπει να διακρίνουμε σταθερές, ενοποιητικές συνισταμένες που υπερβαίνουν τις επιμέρους τομές των περιόδων. Η ανοιχτοσύνη του συνεδρίου, τόσο ως προς το χρονικό όσο και ως προς το γεωγραφικό του εύρος, προσφέρει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα: να ιδωθεί ο ελληνικός κόσμος στη διαχρονία του. Και αυτό δεν είναι σύνηθες στα επιστημονικά μας πράγματα.

Πολλές πανεπιστημιακές και αρχαιολογικές αποστολές που κινδύνευαν να σιγήσουν βρήκαν τα τελευταία χρόνια το "φιλί της ζωής" χάρη στη γενναιόδωρη συμβολή του ιδρύματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου. Ανασκαφές που θα έμεναν ημιτελείς, μελέτες που θα καθουστερούσαν, εργασίες συντήρησης που θα μετατίθεντο επ' αόριστον, απέκτησαν ξανά προοπτική.

Είκοσι χρόνια προσφοράς της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ μπορεί να μοιάζουν με σταγόνα μέσα στον μακρύ ιστορικό χρόνο που μετρά η αρχαιολογία. Στον ανθρώπινο όμως χρόνο, στον δικό μας, συνιστούν μια ολόκληρη γενιά. Σε αυτό το διάστημα, η στήριξη της έρευνας απέκτησε τα χαρακτηριστικά μιας σταθερής, μακρόπνοης δέσμευσης. Μιας άλλης επένδυσης στη γνώση με συνέχεια και μετρήσιμο αποτέλεσμα, που επιστρέφει στην κοινωνία.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία στα αγγλικά.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να δείτε εδώ.

Κεντρική φωτ.: Λήψη του Αρχαιολογικού Χώρου των Μυκηνών. Πηγή φωτ.: Shutterstock