Aγάλματα από τη βυθισμένη πόλη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια ανασύρθηκαν έπειτα από 2.000 χρόνια

Αγάλματα και τμήματα μιας βυθισμένης πόλης που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα στα ανοικτά της Αλεξάνδρειας ανασύρθηκαν στην επιφάνεια φέρνοντας στο φως κομμάτια της Ιστορίας. Η βυθισμένη πόλη, η οποία βρίσκεται στα νερά του κόλπου Αμπού Κιρ περιλαμβάνει κτίρια, αντικείμενα και ένα αρχαίο λιμάνι που χρονολογείται πάνω από 2.000 χρόνια.

Το βυθισμένο τμήμα της πόλης ενδέχεται να αποτελεί επέκταση της αρχαίας πόλης Κανόπου, ενός σημαντικού κέντρου κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων, που κυβέρνησε την Αίγυπτο για σχεδόν 300 χρόνια, και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που κυβέρνησε για περίπου 600 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, οι σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας βύθισαν την πόλη και το κοντινό λιμάνι.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε δημοσίευμα του Guardian, επικαλούμενο τις αιγυπτιακές αρχές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την Πέμπτη, γερανοί ανέσυραν αγάλματα από τα βάθη της θάλασσας, ενώ δύτες με στολές, που είχαν βοηθήσει στην ανάσυρσή τους, επευφημούσαν από την ακτή.

«Υπάρχουν πολλά υποβρύχια ευρήματα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, είναι μόνο συγκεκριμένο υλικό σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της βυθισμένης κληρονομιάς μας», όπως δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάτι.

Τα ερείπια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτίρια που μπορεί να χρησίμευαν ως χώροι λατρείας, κατοικίες και εμπορικές ή βιομηχανικές κατασκευές. Ανακαλύφθηκαν, επίσης, δεξαμενές και λαξευμένες σε βράχους λίμνες για την αποθήκευση νερού οικιακής χρήσης.

Άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνουν αγάλματα βασιλικών προσώπων και σφίγγες από την προ-ρωμαϊκή εποχή, μεταξύ των οποίων μια μερικώς διατηρημένη σφίγγα με το καρτούς του Ραμσή Β'. Σε πολλά από τα αγάλματα απουσιάζουν μέρη του σώματός τους, όπως ένα αποκεφαλισμένο άγαλμα Πτολεμαίου από γρανίτη.

Ένα εμπορικό πλοίο, πέτρινες άγκυρες και ένας λιμενικός γερανός που χρονολογούνται από την εποχή των Πτολεμαίων και των Ρωμαίων βρέθηκαν στο χώρο ενός λιμανιού 125 μέτρων, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο, χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι για μικρά σκάφη μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο.

Επιμέλεια κειμένου: Νεκταρία Μαραγιάννη