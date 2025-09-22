Ολοκληρώθηκε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής η επεξεργασία του νομοσχεδίου «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Υπέρ του νομοσχεδίου, που εισάγεται στην ολομέλεια μεθαύριο, Τετάρτη, τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία.

Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση στην ολομέλεια, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με απόφαση του πρωθυπουργού, η ανάπλαση της ΔΕΘ θα υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΘ θα διατηρηθεί, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η ΔΕΘ είναι μια έκθεση η οποία είναι κρίσιμη και σημαντική για τη Θεσσαλονίκη και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνει δημόσια και ως δημόσιο έργο να εκτελεστεί η ανάπλασή της. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, η ΔΕΘ είναι δημόσιο έργο που ανήκει στο δημόσιο, δημόσιο έργο που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο κ. Παπαθανάσης επέφερε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη για τη ΔΕΘ που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο, με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των μελών του ΔΣ της ΔΕΘ κατά δύο μέλη και πλέον ορίζεται ότι θα συμμετάσχει εκπρόσωπος του Δήμου και εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι στη Συμβουλευτική Επιτροπή της ΔΕΘ εκπροσωπούνται οι παραγωγικοί φορείς στο νομοσχέδιο ορίζεται ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

α) Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, β) ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), δ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ε) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στ) ένας (1) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ζ) ένας (1) εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), η) ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και θ) ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που στόχο έχουν, όπως είπε, να τρέξουν γρηγορότερα οι διαδικασίες των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ανάπτυξη. «Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην ανάπτυξη.

Έχουμε δρόμο να καλύψουμε σχετικά με το επενδυτικό κενό μας, όμως, καταφέραμε και έχουμε μειώσει την ανεργία. Δεν είναι η Ελλάδα, πλέον, η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη, υπάρχουν άλλες χώρες με υψηλότερη ανεργία και πολύ σύντομα δεν θα είναι η Ελλάδα με το υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη.

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τη μείωση του κόστους δανεισμού, επομένως, περισσότερο μέρισμα για την κοινωνία και την οικονομία, μαζί με την πολιτική μας, η οποία θα παραμείνει σταθερή. Μία πολιτική, η οποία θέλει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους νέους ανθρώπους, την καθημερινότητα των πολιτών, την επιχειρηματικότητα, τους ευάλωτους συμπολίτες μας και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», είπε ο κ. Παπαθανάσης και υπογράμμισε:

«Η ανάπτυξη σημαίνει ότι απαιτεί, κατ' αρχάς, επενδύσεις, απαιτεί κυβερνητική βούληση για στήριξη της επιχειρηματικότητας, και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, γιατί μέσα απ' αυτήν την ανάπτυξη προκύπτει μέρισμα, το οποίο γυρίζει στην κοινωνία».

Στόχος των διατάξεων είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Νεοκλής Κρητικός και επισήμανε ότι οι νέες ρυθμίσεις προάγουν τη διαφάνεια και επιταχύνουν διαδικασίες πληρωμών, συμβάλλοντας στην αποφυγή καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση των έργων.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως θετικό παράδειγμα επενδυτικής ανάκαμψης στην Ευρώπη και παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνιστά δε, βασική επιδίωξή μας να μη χαθεί ευρώ από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ.