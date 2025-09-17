Θ. Πλεύρης: Ζήτησε επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου για τον συλληφθέντα Παλαιστίνιο

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση στο Αιγάλεω και για εμπρησμό στον Υμηττό.

Όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου.

Ο 32χρονος είχε απασχολήσει ξανά τη Δικαιοσύνη, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά Σύρου υπηκόου.

Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μετά από μαρτυρίες των θυμάτων και εντατική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η οποία επί τρεις μήνες συγκέντρωνε στοιχεία που τον συνδέουν όχι μόνο με την πυρκαγιά της 7ης Σεπτεμβρίου στον Βύρωνα, αλλά ερευνούν και τρεις ακόμη εμπρησμούς στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.