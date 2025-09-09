Θ. Κοντογεώργης: Τα μέτρα στοχεύουν στην αύξηση των εισοδημάτων, την ανάπτυξη και το δημογραφικό

Για τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, «η εξαγγελία του πρωθυπουργού δεν αποτέλεσε παροχολογία ή εμβαλωματική παρέμβαση. Είναι μία συνολική μεταρρύθμιση, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των εισοδημάτων και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης συνολικά για όλους τους πολίτες, χωρίς όμως να υπονομεύει την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, ενώ επιδιώκει και την αντιμετώπιση του δημογραφικού».

Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά ένα ευρύ πληθυσμιακό πεδίο, με εστίαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους, τους οποίους και κινητροδοτεί για την ένταξή τους στην εργασία εντός ενός ασφαλούς φορολογικού περιβάλλοντος, με μειωμένες φορολογικές καταβολές.

Ως προς το θέμα της ακρίβειας και της απομείωσης των επιπτώσεών της, ο υφυπουργός έκανε λόγο για αύξηση της αγοραστικής δύναμης που θα φέρουν τα νέα μέτρα, ενώ υπενθύμισε και την επιστροφή ενοικίου που θα ισχύει από 1η Νοεμβρίου 2025.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των μέτρων, τα οποία θα οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς, υπογράμμισε τις παρεμβάσεις στις τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες, στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και στο στεγαστικό- στο οποίο εντοπίζονται διαρθρωτικές και άμεσες παρεμβάσεις. «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος διαβίωσης με διαρθρωτικές παρεμβάσεις που επιδρούν άμεσα στον οικογενειακό και προσωπικό προϋπολογισμό».

Ερωτηθείς για την απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ παρά τις πιέσεις που ασκεί η αντιπολίτευση, σημείωσε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, μία ενδεχόμενη μείωση του ΦΠΑ θα έφτανε στον πολίτη σε πολύ μικρό ποσοστό. «Για αυτό επιλέξαμε την παρούσα χρονική στιγμή- με τις επιπτώσεις της πληθωριστικές κρίσης να είναι σημαντικές, αλλά και την οικονομική πολιτική να δίνει τη δυνατότητα- την βελτίωση των εισοδημάτων, ενός μέτρου που δύναται να αποδώσει γρήγορα και άμεσα σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο φάσμα του πληθυσμού».

Σε ερώτηση για μια ενδεχόμενη δημοσκοπική αλλαγή, ύστερα από την εξαγγελία των μέτρων της ΔΕΘ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι «τέτοια γεγονότα δεν προσφέρονται για εκτιμήσεις και πανηγυρισμούς. Πρέπει με χαμηλά το κεφάλι να κάνουμε τη δουλειά μας για τους επόμενους 20 μήνες. Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι η οικονομική ανάπτυξη, μέσω μιας συνεπούς οικονομικής πολιτικής, η οποία θα είναι πιο αισθητή στην καθημερινότητα του πολίτη. Η οικονομική ανάπτυξη, η συνομιλία με την κοινωνία και η διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής προοπτικής για το μέλλον αποτελούν τους τρεις άξονες, πάνω στους οποίους θα δουλέψει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για την ενδεχόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να «καλύψει» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει αυτήν τη δυνατότητα, αλλά και τη βούληση, με τον Πρωθυπουργό να έχει αναλάβει την ευρύτερη ευθύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλα καταγράφονται από την κοινωνία. Οι πολίτες αξιολογούν πώς η κυβέρνηση λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας στους τομείς της πολεοδομίας, της εφορίας και του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και κατά πόσο η οικονομική ανάπτυξη βελτιώνει τις ζωές τους», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά την πιθανότητα δημιουργία νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντογεώργης τόνισε ότι χρειάζεται ένα κλίμα απαλλαγμένο από τοξικότητα και πόλωση, ώστε να επιτευχθεί μία ψύχραιμη συζήτηση για το τι ωφελεί την κοινωνία: «η υγιής αντιπαράθεση επιχειρημάτων με τις υπεύθυνες αντιπολιτευτικές δυνάμεις βοηθά τους πολίτες να κατανοούν τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις, τις λύσεις και να αξιολογούν».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η κυβέρνηση ούτε μπορεί να κατασκευάσει, ούτε επιδιώκει εχθρό, γιατί έχει απέναντί της τα προβλήματα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα -με την προσπάθεια του ελληνικού λαού- έκανε τεράστια βήματα. Αυτό που έχουν ανάγκη η πολίτες είναι μία Ελλάδα με όλους και για όλους, χωρίς αποκλεισμούς».