Θ. Κοντογεώργης για αγρότες: Δεν μπορεί οι συναντήσεις με τον πρωθυπουργό να είναι σαν γενικές συνελεύσεις

Για τις αυριανές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών ρωτήθηκε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και το πώς τελικώς προγραμματίστηκαν δύο διαδοχικές συναντήσεις παρότι η κυβέρνηση είχε ξεκαθαρίσει το προηγούμενο διάστημα ότι προϋπόθεση για τον διάλογο ήταν να οριστεί ενιαία εκπροσώπηση, αλλά και για το κατά πόσο τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, επιδέχονται βελτίωσης.

«Εμείς είχαμε βάλει μια προϋπόθεση αυτονόητη. Η κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα και δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να μην προσέρχονται στον διάλογο, ενώ υπήρχε ένα διεκδικητικό πλαίσιο στο οποίο εμείς έχουμε ανταποκριθεί μερικώς ή ολικώς, αυτό είναι προς συζήτηση, αλλά έχουμε ανταποκριθεί. Από ‘κει και πέρα είχαμε πει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογική και αναλογική εκπροσώπηση από τα μπλόκα της χώρας και ταυτόχρονα βέβαια να είναι οι δρόμοι ανοιχτοί.

Ως προς το πρώτο, καταλαβαίνω ότι δεν υπήρξε ομοφωνία και συναίνεση μεταξύ όλων των μπλόκων ως προς την κοινή εκπροσώπηση αλλά και εμείς, καλή τη πίστει, είπαμε ότι υπάρχουν τα μπλόκα τα οποία εκπροσωπούνται στην πανελλαδική και είναι και τα μπλόκα, τα οποία είχαν μάλιστα πριν την πανελλαδική ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμά μας για διάλογο. Επομένως, από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτό να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αγρότες, ο πρωθυπουργός είναι διατεθειμένος να αφιερώσει όσο χρόνο χρειαστεί προκειμένου να συναντηθεί και με τις δύο ομάδες. Επομένως, θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα θέματα.

Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν μπορεί τέτοιες συναντήσεις να είναι σαν γενικές συνελεύσεις. Γι’ αυτό είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός και λειτουργικά να γίνει για να κάνεις και μια συζήτηση. Από τη στιγμή που δεν κατέστη εφικτό, εντάξει, είπαμε, καλή τη πίστει να γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις» ανέφερε αρχικά σε δηλώσεις του στο ERT News 105,8.

«Η κυβέρνηση έκανε αυτά που μπορούσε και έπρεπε να κάνει»

Ως προς το ζήτημα των αιτημάτων των αγροτών και των μέτρων που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, επισήμανε «εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις και βέβαια να δούμε, όπως παραδείγματος χάριν στο θέμα του πετρελαίου είπαμε και αυτό νομίζω εκφράστηκε και στη συνέντευξη Τύπου, ότι θα χρειαστεί να γίνει μία επιτροπή και με τη συμμετοχή των αγροτών, ώστε να δούμε, υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση του 2015 που ορίζει τις κατανομές, δηλαδή ανάλογα με το τι καλλιεργείς να έχεις το αντίστοιχο πετρέλαιο. Αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες και θα πρέπει, αν και φαίνεται ότι πολύ λίγοι αγρότες χρησιμοποιούν όλο το πλαφόν στο πετρέλαιο και θα πρέπει σε κάποιες καλλιέργειες αυτό να διαφοροποιηθεί, είμαστε εδώ να το συζητήσουμε. Ως προς τον πυρήνα όμως των μέτρων, την κατεύθυνση αυτών και θα σας έλεγα με τη συνολική προσέγγιση που έγινε ως προς τα ζητήματα αυτά, νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε αυτά που μπορούσε και έπρεπε να κάνει».

Σχετικά με το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα και το γεγονός ότι ναι μεν το 87% των αγροτών δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και άρα μπορούν να επωφεληθούν του προγράμματος ΓΑΙΑ, αλλά το ζήτημα εντοπίζεται στους υπόλοιπους που έχουν οφειλές και εκεί χρειάζεται στήριξη, ο κ. Κοντογεώργης ανέφερε τα εξής:

«Είναι ένα θέμα, αλλά θα έλεγα ότι έρχεται σε πλήρη αντίστιξη με μια εικόνα ότι υπάρχει μια γενική στάση πληρωμών και ότι κανείς αγρότης δε μπορεί να ανταποκριθεί. Όταν το 87 σχεδόν 88% των αγροτικών παροχών δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από ένα τιμολόγιο το οποίο είναι στα 9,3 και θα πάει στο 8,5, σημαίνει ότι τα πράγματα κάπως κινούνται. Και προφανώς είπαμε και για τους ανθρώπους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αλλά είναι μέσα στο ΓΑΙΑ θα υπάρχει το τιμολόγιο το οποίο έχει ανακοινωθεί σε σχέση με το 10,5.

Επομένως, όλα αυτά είναι σε πλήρη αντίστιξη με μια γενική εικόνα. Κανείς δεν αρνείται ότι κάποιοι έχουν περισσότερα προβλήματα και ήταν και μια δύσκολη χρονιά. Υπήρχε μια δικαιολογημένη καθυστέρηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευλογιά, οι χαμηλές τιμές όντως και γι’ αυτό υπήρχε και μια απόλυτη κατανόηση από την κυβέρνηση ως προς τα αιτήματα αυτά και προσπαθήσαμε ρίχνοντας το βάρος μας στην υποχρέωσή μας να τους πληρώσουμε μέχρι τέλους του χρόνου, όπως είχαμε υποσχεθεί και σε όσα θέματα μπορούσαμε να πάμε ένα βήμα πιο κει, πήγαμε, όπως στο πετρέλαιο. Το 16 είχε καταργηθεί η επιστροφή φόρου. Το 22 φέραμε 50%, το 25 100%, φέτος 150%. Και τι συζητάμε τώρα; Να μην παρακρατείται καθόλου και στην αντλία. Άρα, θέλω να πω ότι σε όλα έχουν γίνει βήματα και γι’ αυτό εμείς προσερχόμαστε με ειλικρινείς διαθέσεις και καλή τη πίστει σε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να δούμε και σε όλα αυτά τα μέτρα που σας ανέφερα ειδικά για το πετρέλαιο, πως μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα» συμπλήρωσε.

Σχετικά με τη δήλωση του κ. Μαρινάκη στην οποία ανέφερε ότι «όπως φροντίζουμε για τον αγρότη που θέλει φθηνό πετρέλαιο, ρεύμα, πρέπει να φροντίσουμε για τον εστιάτορα, το φούρναρη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ερωτηθείς ο κ. Κοντογεώργης εξήγησε «όπως ξέρετε, είχαμε δαπανήσει περισσότερα από 6 δις για τη στήριξη σε σχέση με τις διακυμάνσεις που υπήρχαν στην τιμή του ρεύματος. Αυτό το οποίο αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι ειδικά και για λόγους ανταγωνισμού ευρύτερου αλλά και κόστους παραγωγής, δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω από αυτά τα οποία έχουμε ήδη ανακοινώσει και προφανώς αυτό το αναφέρει σε αντίστιξη με άλλες ομάδες, οι οποίες και αυτές θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Αντιλαμβανόμαστε όμως όλοι ότι, εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητες στον αγροτικό τομέα, αλλά αυτά είναι και τα περιθώρια τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε».

Για τη συμφωνία Mercosur

«Η χώρα μας την ψήφισε γιατί θεωρούμε ότι έχει θετικά στοιχεία και για τον αγροτικό κόσμο και για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και για τις αγροτικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και διανοίγονται ευκαιρίες σε μία αγορά 270, περίπου 300 εκατομμυρίων καταναλωτών, που αυτή τη στιγμή μόνο 34 εκατομμύρια είναι οι εξαγωγές μας σε αγροτικά προϊόντα, αλλά οι εισαγωγές μας υπερβαίνουν τα 600, που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο και υπάρχουν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Είτε αυξηθούν οι τιμές των εισαγομένων, είτε αν μειωθούν σημαντικά, είτε αυξηθεί ο όγκος, υπάρχουν δικλείδες που θα βάζουν περιορισμούς, δασμούς και ούτω καθεξής και βέβαια κυρίως προστασία στα προϊόντα μας ΠΟΠ και σε άλλα, τα οποία πλέον θα κυκλοφορούν ανεμπόδιστα και σε τιμές ικανοποιητικές για όλους σε αυτές τις αγορές.

Ταυτόχρονα αντιλαμβάνεστε ότι ευρύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναζητήσει και η χώρα μας, στα θέματα της επισιτιστικής ασφάλειας και επάρκειας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που να μην εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, το άνοιγμα μιας τέτοιας αγοράς είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη χώρα μας και νομίζω ότι οι ευκαιρίες που διανοίγονται είναι σημαντικές και θα ενισχύσουμε βέβαια όλη αυτή την κατεύθυνση».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού που θα προκύψει, καθώς όπως ισχυρίζονται οι παραγωγοί θα δυσκολευτούν να αντεπεξέλθουν, δεδομένου του πολύ χαμηλού κόστους παραγωγής που έχουν χώρες της Λατινικής Αμερικής σε σχέση με την Ευρώπη, την ίδια ώρα που οι προδιαγραφές δεν θα είναι αντίστοιχα αυστηρές με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, ο κ. Κοντογεώργης απάντησε ως εξής:

«Οι προδιαγραφές και αυτό μάλιστα ήταν και αντικείμενο της ψηφοφορίας που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου όλες οι ομάδες πλην των αριστερών και της άκρας δεξιάς ψήφισαν, δηλαδή οι Πράσινοι, οι Οικολόγοι, οι Σοσιαλδημοκράτες, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές, όλες δηλαδή οι ευρωομάδες ψήφισαν και μάλιστα προερχόμενοι από όλες τις χώρες, μόνο οι δικοί μας ευρωβουλευτές δεν ψήφισαν και λέω και πάλι πλην της αριστεράς και της δεξιάς, ψήφισαν και τις δικλείδες ασφαλείας. Και μπορώ να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις π.χ. η σόγια, η οποία αποτελεί και θα έλεγα βασικό προϊόν ζωοτροφής, που αφορά και το κόστος παραγωγής των αγροτών μας, θα εισάγεται πλέον σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως αυτό θα βοηθήσει στο κόστος παραγωγής και σε άλλες περιπτώσεις. Σε αρκετά προϊόντα, λέω και πάλι αυτή η ίδια η συμφωνία είναι ευεργετική. Θα ενισχύσουμε με κάθε τρόπο και τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις αλλά και όλους τους νέους και όχι μόνο αγρότες, οι οποίοι βλέπουν καινούργιες αγορές και νομίζω ότι ύστερα από προφανώς από τις πρώτες προσαρμογές, όλα θα κυλήσουν νομίζω θετικά για την οικονομία, την αγροτική οικονομία και για όλους μας».

Όσο αφορά τη Mercosur και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει στους αγρότες, εφόσον πράγματι μπορεί να ανοίξει προοπτικές, ερωτηθείς ο κ. Κοντογεώργης εάν ενδεχομένως υπάρχει κάποιο κενό στην επαρκή ενημέρωση των αγροτών από την πλευρά της κυβέρνησης, ανέφερε τα εξής:

«Είναι ένα από αυτά τα θέματα, όπως και τα υπόλοιπα διαρθρωτικά ζητήματα, τα οποία θα αφορούν και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπου η περίοδος διαπραγμάτευσης είναι τώρα ουσιαστικά, το ’26 και ανάλογα πότε θα κλείσει και η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η περίοδος που θα γίνει αυτή η συζήτηση. Όντως, παρόλο που θα έλεγα ότι η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης νομίζω έχει συναντηθεί πάρα πολλές φορές με αγρότες, αλλά ίσως ξέρετε ακόμα και από τον αγροτικό κόσμο πολλές φορές, επειδή είναι τόσα τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας, ίσως να μην αναδεικνύονται τόσο αυτά τα θέματα. Προφανώς και η συγκυρία επηρεάζει τη συζήτηση. Όμως για όλα αυτά τα ζητήματα, για όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά και για όσα έρχονται, ναι, χρειάζεται εκτενής, συστηματικός διάλογος και ενημέρωση γιατί νομίζω ότι πολλές από αυτές τις παρεξηγήσεις που αναφέρατε και εσείς μπορούν να λυθούν».

Τι είπε για την κ. Καρυστιανού

Στην επικαιρότητα που εκτυλίσσεται στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε ό,τι έχει να κάνει με την ίδρυση κόμματος από την κ. Καρυστιανού, απαντώντας στο κατά πόσο υπάρχει ανησυχία στην κυβέρνηση ή εφησυχασμός, σημείωσε «δεν είναι θέμα εφησυχασμού ή όχι. Η κ. Καρυστιανού, όπως και κάθε Έλληνας πολίτης, έχει κάθε δικαίωμα να προχωρήσει στην πολιτική επιλογή που θα κάνει και αν είναι αυτό ένα κόμμα, θα είναι ένα κόμμα και τότε, όταν αποκρυσταλλωθούν, αρχίζουν να διατυπώνονται και οι απόψεις, για να δούμε αν θα είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αν υπάρχει προγραμματική πρόταση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία, προφανώς και τότε θα υπάρξει και η πολιτική κριτική και η αντιπαράθεση, όπως υπάρχει και με όλα τα κόμματα.

Εγώ όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω, είναι ότι όσοι εργαλειοποίησαν πολιτικά την υπόθεση των Τεμπών και όσα έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες, είναι και από τους πρώτους που αυτή τη στιγμή με δηλώσεις, με αρθρογραφία, με παραπολιτικά, με σχόλια, με υπονοούμενα, καταφέρονται αυτή τη στιγμή κατά της κυρίας Καρυστιανού».

Ως προς το αν η κ. Μαρία Καρυστιανού αποτελεί πολιτική αντίπαλο για την κυβέρνηση πλέον, τόνισε «η κυρία Καρυστιανού πάντοτε θα είναι ένας άνθρωπος η οποία θα φέρει την απώλεια, όπως και οι υπόλοιποι συγγενείς, του παιδιού της, επομένως, αυτό σίγουρα προσδιορίζει και την ίδια. Από κει και πέρα, από τη στιγμή που κάνει μια πολιτική επιλογή και λέω όταν αυτή ολοκληρωθεί και αποτυπωθεί και αρχίζει να εκφράζεται, προφανώς εκεί πέρα θα υπάρξει μια πολιτική συζήτηση επ’ αυτού».