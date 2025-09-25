Τέμπη: Γονείς κατέθεσαν νέα στοιχεία στην αρεοπαγίτη - ανακρίτρια

Οι γονείς του θύματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών Βάιου Βλάχου, Μαρία και Χρήστος Βλάχος, κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη-ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη νέα στοιχεία, όπως υποστηρίζουν, που αφορούν την έρευνα και ειδικά τον εμπλεκόμενο πρώην υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Τα νέα στοιχεία που κατέθεσαν οι δύο γονείς, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους καταδεικνύουν ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες που έγιναν καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες των εργαζομένων στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ακόμη, παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται ποινικά στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση του μπαζώματος.

Οι γονείς του Βάιου αποδίδουν στον Χρήστο Τριαντόπουλο ρόλο συντονιστή επικαλούμενοι συγκεκριμένα στοιχεία και ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ κάνουν λόγο για πλήρη αποδόμηση των ισχυρισμών του πρώην υφυπουργού, ισχυρισμών επί των οποίων είχε βασιστεί το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται και αφού περατωθεί η έρευνα θα κληθούν σε απολογία οι κατηγορούμενοι πριν η δικογραφία διαβιβαστεί στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.