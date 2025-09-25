Ν. Παπαϊωάννου

Η Θεσσαλονίκη, η καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, είναι μια πόλη που διαχρονικά αποτελεί σταυροδρόμι πολιτισμού, εκπαίδευσης και οικονομικής δραστηριότητας και δεν μπορεί πλέον να αρκεστεί στον ρόλο του «παρατηρητή» των παγκόσμιων εξελίξεων. Οφείλει να πρωταγωνιστήσει.

Απαιτούμενο για να το πετύχει αυτό είναι ισχυρά πανεπιστήμια, δυναμική έρευνα, στενή συνεργασία με την αγορά και μια κυβέρνηση που πιστεύει πραγματικά στη δύναμη της γνώσης και της καινοτομίας, όπως είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από το 2019 που ανέλαβε τα ηνία της χώρας έχει επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία μέσω της ακαδημαϊκής γνώσης.

