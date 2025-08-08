Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

Συλλυπητήρια μηνύματα προς την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για την απώλεια της κόρης του, Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών, εξέφρασε ο πολιτικός κόσμος.

Υπενθυμίζεται πως η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολλέγιο Αθηνών και στη συνέχεια σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο.

Συλλυπητήριο μήνυμα του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά», αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας και προσθέτει: «Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες».

Συλλυπητήρια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» ανέφερε σε συλλυπητήρια δήλωση του για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ.Μητσοτάκης προσέθεσε: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...»

Συλλυπητήρια Νικήτα Κακλαμάνη

Με αφορμή τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απρόσμενη απώλεια της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τέτοιες στιγμές, όπως η απώλεια ενός παιδιού.

Σήμερα θρηνώ όχι ως Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ως φίλος.

Η σκέψη μου είναι στον Αντώνη και τη σύζυγό του Γεωργία για τη μεγάλη δοκιμασία την οποία βιώνουν.

Εκφράζω και στους δύο καθώς και στην οικογένειά τους τα ειλικρινή και θερμά μου συλλυπητήρια».

Μήνυμα του πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλου

Μόλις πληροφορήθηκε τον αδόκητο θάνατο της Λένας Σαμαρά, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έστειλε στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το ακόλουθο μήνυμα: «Αντώνη μου, η Παναγία να σας στηρίζει. Να θυμάσαι ότι είμαι κοντά σου σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Δήλωση του Κώστα Καραμανλή

Ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη».

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Συλλυπητήριο μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την απώλεια της Λένας Σαμαρά:

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΝΔ

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά», αναφερεται σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ΝΔ.

«Μπροστά σε μια τόσο τραγική απώλεια, τα λόγια είναι φτωχά. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, με την αγάπη όλων μας και την ευχή να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετωπίσει αυτόν τον αβάσταχτο πόνο», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.

Συλλυπητήρια Ν. Ανδρουλάκη

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

Συλλυπητήριο μήνυμα της Ντόρας Μπακογιάννη

Δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά:

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στον Αντώνη, τη Γεωργία και τον Κώστα Σαμαρά. Δεν υπάρχουν λόγια για μια τόσο μεγάλη τραγωδία. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί τους».

Συλλυπητήρια Γιάννη Στουρνάρα

«Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη» επισημαίνει σε δήλωσή του ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Γ. Στουρνάρας και σημειώνει: «Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του. Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».